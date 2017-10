Un pollo puede costar más de Bs 90 mil en Pto. La Cruz

Alejandra Maigua

Puerto La Cruz.- Durante el fin de semana, el precio del kilogramo de pollo alcanzó los Bs 30 mil en el mercado municipal de Puerto La Cruz, por lo que uno, que pese más de 3 mil gramos, puede costar más de 90 mil bolívares.

Hace 15 días, según archivos del diario El Tiempo, el costo de este rubro en el expendio porteño rondaba los 20 mil bolívares, lo que indica un incremento de 50% en cuestión de 15 días.

Ante las elevadas cifras, el vendedor Carlos Osuna aseguró que las constantes alzas se deben a que los proveedores le surten semanalmente con precios “cada vez más altos”.

El expendedor precisó que el pasado sábado le distribuyeron el kilogramo del ave congelada en Bs 28.500. “Y por eso tuvimos que subirlo de Bs 27 mil a Bs 30 mil, para poder ganarle algo, aunque no sea el 30% que establece la ley”, explicó.

Osuna lamentó que por ello sus ventas han descendido hasta 60% y aseguró que la situación se debe a los altos índices inflacionarios que azotan al país.

“La gente ya no se lleva los tres pollos para la semana porque nada más allí se les irían casi 300 mil, o sea, más del salario mínimo”, acotó.

Opciones

Daniel Pérez, quien se ubica cerca del puesto de Osuna, también ofrece en Bs 30 mil el rubro proteínico y aseveró que, ante su alto precio, algunos clientes han optado por comprarlo por presas.

“El carapacho y los pellejos del pollo también se venden ”, señaló.

Pérez oferta el kilo de huesos en Bs 20 mil, mientras que el de piel lo despacha en 7 mil bolívares.

“Supuestamente los pellejos los usan para sacarle el aceite y hacer chicharrón, y los huesos los utilizan para hacer sopa. Es un rebusque”, comentó.

Odalis Mendoza, quien también vende las partes del ave, dijo que “lo que la gente busca ahora son los pellejos, por ser más baratos”.

Golpe al bolsillo

El ama de casa Marcia Bejarano aseguró que ya no puede adquirir las mismas cantidades del ave por su alto valor monetario y reveló que por ello prefirió comprar dos muslos -que le costaron Bs 20 mil- para almorzar ella y sus dos hijos.

“Ya esta situación se nos salió de las manos. No puedo comprar un pollo completo porque no me alcanzará para comprar el resto de los alimentos”, explicó.

Daniela Navarro, comerciante de otro tipo de productos en el mismo mercado, denunció que los vendedores de pollo hacen aumentos “injustificados”. “Deberían fiscalizarlos porque ellos ponen los precios que les provoca y no les importa si uno puede comprarlos o no”, se quejó la mujer.