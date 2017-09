Un sueldo mínimo no alcanza ni para el jean más barato

Dayana Figueroa

Puerto La Cruz.- Si un trabajador decidiera ahorrar su salario de un mes para adquirir un jean, una de las prendas más comunes del guardarropa del venezolano, no le alcanzaría.

El pasado 1 de septiembre entró en vigencia un incremento de 40% del salario mínimo, pasando de 97 mil 531 bolívares a Bs 136 mil 543,4.

El monto no permite comprar un vaquero en cualquier tienda. Un bluyín para damas se vende entre Bs 180 mil y Bs 350 mil.

Para caballeros, el pantalón más barato se consigue en Bs 150 mil y otros rondan por Bs 280 mil, dependiendo de la marca y el modelo.

Yusef Jilo, dueño de una venta de ropa ubicada en la calle Sucre de Puerto La Cruz, explicó que los precios obedecen a que la mercancía es importada y la adquieren con divisas paralelas.

El comerciante señaló que por los altos costos, desde diciembre del 2016, sus ventas han bajado hasta 90%. “Al día puedo vender una sola pieza. La gente no se acerca ni a mirar”, aseguró.

Jilo agregó que a finales del año pasado, un jean costaba Bs 15 mil, por lo que el incremento en nueve meses ha sido de 1.200%.

Otras prendas

Los precios de las camisas para hombres también son elevados.Oscilan entre Bs 90 mil y Bs 160 mil, mientras que las blusas para mujeres más económicas se ubican entre los Bs 50 mil y los Bs 100 mil. Franelas y chemises se venden entre Bs 55 mil y Bs 160 mil.

Comprar calzado también implica invertir más de un sueldo mínimo. Unos tenis de damas se hallan entre Bs 120 mil y Bs 150 mil. Un par de marcas reconocidas puede llegar a costar Bs 350 mil. Para caballeros, alcanza hasta Bs 500 mil.

De acuerdo con estos precios, un trabajador deberá invertir al menos Bs 400 mil para vestirse con pantalón, camisa y zapatos nuevos, lo que equivale a 88 días de salario, “sin gastar ni un bolívar en más nada”.

Jénnifer Silva se encontraba consultando los precios de la ropa en el centro comercial La Gracia de Dios y se quejó porque los costos varían constantemente, lo que le dificulta planificar su presupuesto.

“Vienes un día a ver los precios y cuando logras reunir el dinero, ya el producto cuesta el doble y hasta el triple de lo que valía. Así es imposible comprar algo”, expresó.

Ante las bajas ventas, algunas tiendas han optado por retomar el esquema de pago por partes para dar facilidades a sus clientes y poder salir del inventario.

El conocido “sistema de apartado” consiste en que el comprado “aparta” la pieza de su preferencia con 50% de su costo y en menos de un mes debe retirarla cancelando el resto.

Susana Vargas, compradora, aseguró que este mecanismo permite que los precios de la prendas se mantengan por al menos 30 días.

“Es la única manera que he conseguido para poder adquirir ropa. No puedo costear el precio de un pantalón o una blusa de contado. Sólo compro en tiendas que me permitan pagar por partes porque al cabo de un mes todo ha aumentado, mientras que lo que ya aparté, se mantiene al mismo precio”, sostuvo.

Telas Costosas

Una alternativa ante los altos precios de la ropa que exhiben las tiendas, es adquirir telas y mandar a confeccionar las prendas con algún modista. Sin embargo, esta opción cada vez es menos tentadora por lo costoso del material textil. Un metro de camisería, chifón cstampado y seda stretch superan los Bs 40 mil.