Viajar a Margarita en familia requiere en pasaje Bs 66 mil

Carlos Casas

Viajar a Margarita: lo que alguna vez servía de escapada de fin de semana, o la opción predilecta para las familias venezolanas durante las vacaciones, se ha convertido, para la mayoría, en un lujo casi inalcanzable.

Lo que ahora separa a los anzoatiguenses de la Perla del Caribe no son sólo los 100 kilómetros de aguas azules entre el terminal de ferrys de Puerto La Cruz y Punta de Piedras, sino también el elevado costo de un boleto en estas embarcaciones.

Tres líneas cubren actualmente esta ruta marítima desde nuestro estado: Navibus, Gran Cacique Express, y la estatal Conferry. En el caso de la primera, el pasaje más económico desde el pasado diciembre se ubica en 5.070 bolívares (sólo ida), y por un vehículo liviano se deben cancelar Bs 12 mil 877.

En la empresa del Estado, el pasaje asciende a Bs 5 mil 537 para adultos, y 2 mil 778 para los niños. El precio por carro comienza en 19 mil 381 y va aumentando dependiendo del tamaño del vehículo.

Gran Cacique Express es la única compañía que maneja nuevos precios este 2017. Cada boleto puede costar de 4 mil 800 a 9 mil bolívares, de acuerdo con la embarcación. El traslado de los vehículos cuesta desde Bs 14 mil 500 hasta 18 mil 300 bolívares.

Calculadora

Ahora bien, estos precios se duplican al tomar en cuenta el pasaje de vuelta. Si hablamos de una familia promedio de una pareja con dos niños, que lleva su vehículo, el desembolso sólo por ir y venir de la isla es de 66 mil 314 bolívares en el mejor de los casos. Pero este monto podría sobrepasar los Bs 100 mil si los viajeros poseen una camioneta, o deciden viajar en clase VIP.

Ante los abultados precios y el hecho de que aún no se han reiniciado todas las actividades, la demanda ha sido muy baja estas últimas semanas, según empleados de las empresas navieras.

Un terminal de ferrys prácticamente vacío también daba testimonio gráfico de esta afirmación, pues no había más de cinco viajeros en las instalaciones que comparten Conferry y Navibus.

Reacciones

Las pocas personas que estaban comprando sus boletos no dudaron en señalar que el precio se está tornando “impagable”.

La ciudadana María Avendaño dijo que no sólo es el costo del boleto, sino además “gastar en hospedaje, comida, y todas esas cosas mientras estás allá” las que hacen que visitar la región insular sea inalcanzable para una familia promedio.

A Ramón Galindo, quien planeaba ir a Margarita con su esposa, no le quedó otra alternativa que trasladarse él nada más.

“Primero íbamos a ir toda la familia, después mi esposa y yo nada más, y ahora tendré que ir yo solo porque no tenemos para pagar tanto. Me acuerdo que antes viajar a Margarita era algo sencillo, pero con esta inflación, que ya es hiperinflación, no se puede ir a ningún lado”.

Aumentos

Empleados de Conferry y Navibus desconocen si habrá nuevos aumentos de precio del boleto, debido al reciente ajuste salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro, o como en el caso de Gran Cacique, por la llegada del año nuevo.