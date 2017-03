Rodríguez Torres: Maduro es hipersensible a la crítica

10:56 AM Para el exministro de Interior, Justicia y Paz, el mandatario nacional no ha podido asumir el liderazgo que tuvo el exjefe de Estado Hugo Chávez

Jesús Gabriel Bermúdez

Puerto La Cruz.- El mayor general Miguel Rodríguez Torres formó parte del alto mando del presidente Hugo Chávez y fue ministro de Interior, Justicia y Paz durante los primeros meses de gestión del mandatario nacional, Nicolás Maduro. Actualmente, está recorriendo el país para impulsar un movimiento social que genere opiniones en la sociedad.

-¿Se considera un revolucionario?

-Sí, yo nací en este proceso que lo consideramos revolucionario porque invocaba los valores transformadores que impregnó Simón Rodríguez en Simón Bolívar, por eso nos llamamos el Movimiento Bolivariano Revolucionario, esos son nuestros orígenes. Venezuela, hoy más que revolucionando, necesita renovarse.

-¿Ha logrado Nicolás Maduro suplir ese liderazgo que tenía Chávez?

-Ni él, ni creo que ninguno de los que éramos del alto mando de Chávez, ni los que fueron de su gabinete. No existe ningún líder en Venezuela ni en el Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela) ni en la oposición que calce los zapatos del comandante Chávez.

-Usted fue uno de los más cercanos a Hugo Chávez, ¿por qué se alejó del Gobierno?

-Cuando era ministro, el presidente Nicolás Maduro decidió cambiarme. Él no me participó esa decisión personalmente. Yo me enteré que fui cambiado del cargo por televisión. Esa salida me ha ido alejando de posiciones de gobierno. Yo fui sacado del alto mando político.

-¿Conserva amistades dentro del chavismo?

-Tengo muchísimos amigos en el chavismo, en todos los niveles, desde consejos comunales hasta las estructuras de mando del partido.

-¿Cuáles son las diferencias entre el gobierno de Nicolás Maduro y el de Hugo Chávez?

- Yo creo que una diferencia fundamental es la capacidad de rectificación. Un capitán da un golpe de timón cuando hay un rumbo equivocado y eso lo entendió Chávez. Él era muy abierto a la crítica y autocrítica. Eso te hace entender el porqué de las fallas para corregir. En el caso del presidente actual (Maduro) es hipersensible a la crítica, no le gusta y por eso todas esas medidas de control con los medios de comunicación, reacciona contra el que critica y lo llama traidor. Otra es la capacidad para tomar decisiones

-Usted cuando fue ministro encabezó el desmantelamiento de las llamadas guarimbas, ¿siente rechazo de parte de los jóvenes detenidos y maltratados y de sus familiares?

- No. Hay sectores que critican y dicen que uno usó la violencia y tienen su derecho a decirlo porque en el país todavía quedan algunas libertades democráticas. Las instrucciones fueron actuar en el marco de la legalidad y cuando algún funcionario se salió de eso lo pusimos a la orden del Ministerio Público. Sin embargo, hay que entender que en 2014 lo que ocurrió no fue una protesta social normal, lo que llamaron ‘la salida’ fue una protesta insurreccional.

-¿Qué falta para decir que vivimos en dictadura?

-No hay que irse a los extremos, si estuviésemos en dictadura no hubiera señores (de oposición) denunciado que estamos en dictadura, lo que sí hay es un gobierno autoritario.

-¿De dónde proviene la dilatación de las elecciones?

-No hay excusas para no hacer las elecciones. No realizarlas viola la Constitución porque establece que deben hacerse elecciones cada cuatro años. La Constitución no se puede interpretar a capricho de cualquiera. Los partidos y movimientos deben luchar para que se hagan elecciones.

-¿Será que el Gobierno considera que la maquinaria chavista está debilitada y por eso no permite las elecciones?

-Sin duda, las condiciones objetivas del país han hecho mermar mucho la capacidad electoral del Psuv ... En tiempos de Chávez se hicieron 17 elecciones, ¿por qué ahorita no se hacen?

-¿Los Clap son un mecanismo de distribución de alimentos o de corrupción?

-Todo el método de adquisición de alimentos importados tiene que ser revisado. Los Clap tienen que ser vistos como un instrumento temporal. Lo normal es que los mercados estén llenos y la gente pueda comprar.. En vez de darle todo el poder a los Clap, hay que dárselo a los productores. El Presidente debe quitar esos vicepresidentes sectoriales que no hacen nada y visitar los estados para hablar con los productores y así podemos levantar la producción.

-¿Tiene aspiraciones presidenciales?

-Tener aspiraciones presidenciales no es fácil en estas condiciones, porque la gente está pendiente de un montón de necesidades que no tienen que ver con elecciones. Además, están muy lejanas todavía. No hemos logrado todavía hacer las regionales mucho menos podemos pensar en las presidenciales. Sí estoy organizando un movimiento que genere opinión y defienda derechos básicos de la gente.

-Si se hacen elecciones hoy, ¿ganaría el Gobierno?

- Yo no creo que el Psuv esté en condiciones de ganar nada, ganaría cuatro o cinco gobernaciones, nada más.

- ¿El Gobierno irrespeta a la mayoría de la población que votó por la oposición al no reconocer la Asamblea Nacional?

-Es un irrespeto a la gente que votó por la oposición, eso genera molestia, desmotivación, frustración, inclusive es muy mal ejemplo para la sociedad.

-¿Es cierto que sobre usted reposa una orden de captura?

-Hasta ahora son puros rumores. El Sebin está allá afuera, siempre me acompañan. Ya los asumo como parte de mi seguridad personal.

-¿Cuáles debería ser las condiciones en un diálogo entre Gobierno y oposición?

- Para ello, debemos reconocernos y respetarnos. Cuando el chavismo ha ganado elecciones siempre ha reclamado porque les respetaran y reconocieran. Bastó que perdiéramos la Asamblea y no la reconocemos. La Asamblea dice que el Presidente no existe porque abandonó el cargo, aquí no hay quien mande.