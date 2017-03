Ministro afirmó que irán contra traficantes del tajalí

10:47 AM El titular de la cartera de Pesca y Acuicultura, Gilberto Pinto Blanco, afirmó que priorizará el abastecimiento local y librará una férrea batalla contra las mafias

José Alberto Camacho / Marianela Guariguata

Puerto La Cruz.- “No me la calo más. Vamos a ir con todo contra las mafías que están traficando con el tajalí. A los chinos que se están llevando el producto yo no los voy a agarrar porque no soy policía, pero el Sebin llegará y les tocará la puerta”.

Esas palabras pertenecen al recién designado ministro de Pesca y Acuicultura, almirante Gilberto Pinto Blanco, quien durante la celebración del Día Nacional del Pescador en Puerto La Cruz, indicó que priorizará el abastecimiento local y librará una férrea batalla contra los especuladores en el precio del pescado.

“No acepto que en la calle no se consiga tajalí y los comerciantes inescrupulosos tengan almacenadas mil toneladas. Determinaremos si hay suficiente cantidad para exportar ,y si la hay puede salir, y sino se queda. Acabaremos con las mafias que llegan y se llevan el pescado, distorsionando los precios en el mercado”.

A principios de año, el anterior ministro de Pesca, Ángel Belisario, indicó que debido a la calidad del mencionado pez surgieron en los muelles pesqueros del país compradores que pagaron un sobreprecio por la referida especie, lo que incrementó su costo en los mercados populares, al pasar de 600 bolívares el kilogramo hasta los Bs 4.000.

Inteligencia social

Con la implementación de cuadrantes en el mar y fortaleciendo la llamada “inteligencia social”, el ministro Pinto Blanco sostuvo que prevén disminuir los hechos delictivos de los que son víctimas los pescadores, tanto en el mar como en tierra firme.

“Todos los ilícitos que se cometen en el mar salen de tierra y regresan a tierra, por eso vamos a incrementar la figura que ya tenemos en Nueva Esparta como lo son los cuadrantes de seguridad en el mar. Al final la inteligencia popular también contribuye, porque cuando en una ranchería llega un pescador con un motor nuevo, este tiene un origen distinto y con la inteligencia podremos saber de dónde sale”.

A la par de las medidas de seguridad, Pinto Blanco refirió que se ha creado la Fiscalía para Asuntos Pesqueros no sólo con el fin de luchar contra los delitos en el mar, sino además “acabar con aquellos que se aprovechan del trabajo de pescador para especular con los precios y venta de insumos”.

Para los artesanales de Puerto Píritu, no hay nada que celebrar en el Día Nacional del Pescador, puesto que además de sufrir los embates de la inseguridad, ya no consiguen a quién pedirle para el rescate del ecosistema laguna de Unare y Píritu.

“Nos encontramos en total desamparo por parte de las autoridades nacionales y regionales, por lo que solicitamos de manera urgente atención. Ya los botes no tienen motores porque todos se los han robado”, indicó el pescador Jesús Requena.

Los trabajadores del mar instaron a que se les faciliten créditos para la compra de motores, lanchas y redes.