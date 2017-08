Centros de salud en Anzoátegui están a merced del hampa

Noreykis Pino

Zona Norte.- Un caso de homicidio dentro del hospital César Rodríguez adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) alarmó al personal médico y pacientes de este recinto ubicado en el sector Guaraguao de Puerto La Cruz.

“Los centros de salud están a merced del hampa”, comentó una joven señora, quien tiene a su hermano recluido desde hace 15 días en ese centro porteño.

A las afueras del hospital, María Rojas, madre de un adolescente, señaló que en el César Rodríguez, a pesar de contar las 24 horas con vigilancia, la delincuencia hace de las suyas.

“Los guardias de seguridad que están en la entrada no pueden hacer nada, ni siquiera portan un arma reglamentaria”.

Rojas agregó que los policías sólo mantienen el control a la entrada de las instalaciones, pero dentro de la edificación, sobre todo en las noches, “si te descuidas te quitan el teléfono y hasta te roban el carro”.

Otra vendedora que no quiso ser identificada relató que a las afueras del Seguro, hampones atracan a propios y visitantes y hasta desvalijan los vehículos.

“El robo de las baterías ocurre a diario”, mencionó uno de los conductores que cubre la ruta Guaraguao-Puerto La Cruz.

En el caso del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Fabricio Ojeda, ubicado en la avenida Municipal, la vendedora Oriannys Cedeño dijo que no hay policías fijos.

“Aquí la vigilancia es intermitente, los funcionarios vienen y van. Están de ratico”. Añadió que la semana pasada, los delincuentes hicieron de las suyas y se llevaron un vehículo.

Al ser consultado sobre el tema, el coordinador del centro asistencial, Luis Noel, se abstuvo de dar declaraciones.

Según el director de la Policía del estado Anzoátegui, comisario general Antonio Briceño, una brigada de patrullaje y vigilancia custodia los centros de salud.

Señaló que en el caso del hospital universitario Luis Razetti de Barcelona, montan guardia 80 uniformados, mientras en el de Las Garzas los oficiales, a través del punto de control, resguardan la zona y el resto de los centros asistenciales adscritos al instituto de salud del estado, Saludanz.

Solicitud

Personal del hospital César Rodríguez de Guaraguao denunciaron que los hechos de violencia se han vuelto comunes, por lo que piden mayor resguardo policial, sobre todo cuando ingresan personas baleadas. Solicitan apoyo de la Guardia Nacional, Polisotillo, Poliguanta y Polianzoátegui.

Llamado

El director de la Policía del estado Anzoátegui, comisario general An- tonio Briceño, exhortó a la ciudadanía a denunciar en los cuerpos de seguridad los hechos delictivos, así como cualquier acto de violencia. “Si no hay denuncia, no hay denunciado”, manifestó el director de la policía estadal.