Carnicerías bajaron sus santamarías por operativo de Sundde

Alejandra Maigua

Puerto La Cruz.- La mañana de ayer, las santamarías de las carnicerías del mercado municipal de Puerto La Cruz fueron cerradas, cuando los comerciantes vieron que los fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) comenzaron a recorrer los pasillos del recinto.



“Ellos no hablaron con nosotros, sólo caminaron. La gente se alborotó porque creía que ellos bajarían los precios, pero no fue así. Nosotros bajamos las rejas y allí quedó todo”, comentó el vendedor Esteban Goncalves.



El expendedor, quien permaneció durante la mañana al frente de su lugar de trabajo junto con otras personas, aseguró que en su local ni en el de sus colegas tenían existencia de carne de res.



“Desde hace ocho días los proveedores no nos traen la carne y por eso no nos queda nada que puedan regular”.



Sin embargo, consumidores que se encontraban en el lugar indicaron que los expendedores habían resguardado el rubro cárnico.



“Ellos sabían que venía el operativo y por eso desaparecieron la carne”, dijo el ama de casa Zobeida Benítez.



Ciudadanos como Benítez, también se mostraron preocupados por la situación y aseguran que de llegarse a imponer el precio justo, terminará de desaparecer la carne de los expendios.



Medidas



Extraoficialmente se conoció que la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) comenzó una serie de inspecciones en las distribuidoras mayoristas de carne y pollo a nivel nacional, desde hace dos semanas.



Un funcionario que pidió no ser identificado, por no estar autorizado a dar declaraciones, explicó que los grandes comerciantes no pueden comprar el kilogramo del producto cárnico a un precio que exceda los 18 mil 200 bolívares, mientras que la misma cantidad del ave deben adquirirla en Bs 13 mil 500, máximo.



De esta forma, indicó, los mil gramos de carne deben venderse al consumidor en un monto aproximado a los Bs 30 mil y el de pollo en Bs 16 mil el kilogramo.



Indicó que en los municipios Simón Rodríguez, Anaco y Guanipa ya se han realizado varios operativos para regular el precio de ambos rubros.



Crítica

El concejal Elio Silva criticó que las fiscalizaciones de la Sundde no tengan continuidad, puesto que se han realizado en reiteradas oportunidades sin obtener resultados permanentes.