Barreto Sira: “las elecciones son una forma más de protesta”

Jesús Bermúdez

Puerto La Cruz.-

-¿Qué pasará después del 15 de octubre?

-Esa es una gran pregunta porque el Gobierno regional es una caja de pandora. En la gobernación de Anzoátegui tenemos un presupuesto altamente comprometido, pues 94% se va en gasto público. Es importante que primero se llegue a esa gobernación para hacer un revisión y necesitamos muchos talento humano para que desde el primer día podamos dar soluciones al pueblo de Anzoátegui.



-¿Va a reconocer los resultados?

-Por supuesto, pero yo le pido al candidato del hambre, al de Nicolás Maduro, que se comprometa a reconocer esos resultados. Nosotros tenemos un comando para defender el voto de los ciudadanos. Sin embargo, ha habido intentos por parte del oficialismo de comprar a los miembros de los padrones electorales, ofreciéndoles recursos y candidaturas a dirigentes de la Unidad democrática. Les dicen que en futuras elecciones primarias le van a financiar las campañas. Le pedimos a (Aristóbulo) Istúriz que tenga seriedad y si es posible que firmemos un documento en reconocimiento de la voluntad popular, pues eso le da tranquilidad al pueblo de Anzoátegui.



-¿Qué diferencia su campaña de la del chavismo?

-La nuestra es una campaña con un gran activismo, fortaleciendo la participación popular, y tratando de derrotar, que ya sabemos que la hemos derrotado según los sondeos de opinión, al enemigo que es la abstención. La campaña de Nicolás Maduro y de su candidato es la anticampaña. Si aquí ellos quisieran campaña esto estaría lleno de pendones, de gorras y franelas. Pero, ellos para promover la abstención no hacen campaña sino en sitios cerrados para organizar su maquinaria electoral.



-¿Qué lo motivó a ser candidato si ya ha perdido en dos elecciones de gobernador?

-Hemos venido enfrentando esta dictadura. Tenemos 18 años recorriendo este estado, fui alcalde de un municipio que de la sombra se convirtió en uno de los municipios de mayor desarrollo en Venezuela; pero más que eso, Anzoátegui es para mí un motivo de vida. La gota no perfora la piedra por su dureza sino por la constancia. Creo que he sido un hombre constante con mi pueblo, creo que hay condiciones naturales para que Anzoátegui sea el mejor estado de Venezuela.



-¿Qué le falta al estado Anzoátegui?

-A Anzoátegui le falta de todo; pero lo que más nos falta a nosotros es unirnos, que a partir del 15 no haya vencido ni vencedores sino anzoatiguenses que amamos esta tierra para dar lo mejor de nosotros y empezar a generar un nuevo amanecer para nuestro estado. Es segundo lugar es importante que en Anzoátegui y el país se fortalezca la descentralización. Con esto va a ganar vida la ley de hacienda pública estatal, los puertos y aeropuertos para las gobernaciones, la vialidad será manejada por el estado. Nosotros vamos a tener recursos propios para que con mucha transparencia, imaginación y visión de gerencia pública podamos dar solución a los problemas de los anzoatiguenses.



-¿Cree que el rechazo de algunos opositores por dejar las protestas a cambio de las elecciones perjudicará su campaña?

-No, yo creo que el voto y las elecciones son una forma más de protesta. Nosotros protestamos en la calle, con presión internacional, son diferentes escenarios para que esa presión nos permita lograr la meta definitiva que es liberarnos de esta dictadura, y pasar a un nivel de gobierno donde haya otro modelo económico que nos permita relanzarnos como pueblo.



-Si resulta ganador, ¿cómo hará para gobernar teniendo en cuenta que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente?

-A Nicolás Maduro le queda poco, nosotros necesitamos la fecha en 2018. Yo con firmeza le digo a Maduro que hay que generar soluciones y gobernabilidad para nuestro pueblo, que acepte que a partir del 15 de octubre, si no le da un palo la lámpara, aquí el mapa de Venezuela va a estar bañado de azul porque la mayoría de esas gobernaciones van a estar en manos de la democracia.



-¿Si gana las elecciones, se subordinará a la Asamblea Nacional Constituyente?

-Para nada. Yo estoy subordinado a la Constitución, la que aprobó el pueblo en 1999. Esa Asamblea Constituyente es espuria, no es algo legal, burló lo que dice la Constitución. Espero respeto a los resultados y que nos permitan trabajar.



-¿Cuáles son los riesgos que corre si no se subordina a la ANC?

-Yo estoy preparado para lo que sea. Yo estoy electo por el pueblo anzoatiguense y que sepa el pueblo que en Antonio Barreto Sira tiene a un defensor de los derechos del pueblo. Yo no estoy aquí para defender los intereses de Nicolás Mauro sino los del pueblo.



-¿Qué solución propone para atacar el problema de producción de alimentos?

-Ese es uno de los principales y está dentro de nuestro decreto de emergencia económica y social. Tenemos la vega del Orinoco en donde prácticamente no se produce, la Cuenca de Unare se convirtió en una falacia, todo el mundo habla de desarrollar la Cuenca, pero no se hace. Allí se puede sembrar maíz, hortalizas. Éramos exportadores de café, en Bergantín, pero todo eso está paralizado. Es decir, aquí hay un potencial inmenso, con planificación y en alianza con los productores nosotros podemos pensar que en 2018 puede haber producción.



-¿Qué plan tiene para bajar los índices de inseguridad?

-Tenemos un plan especial para atacar la inseguridad, no es nada más persecución y cárcel. Atacar la inseguridad es prevención, es ir a esos nichos de pobreza donde hay desempleo, deserción escolar, fortalecer la escuela, la familia y la calle, que son el triángulo de formación de un individuo. Hay que llevar actividades culturales y deportivas a las comunidades, hay que mejorar el barrio. Toda esa prevención te va a generar condiciones para que la inseguridad baje. Pero también hay que revisar las condiciones del policía.



-¿Cuál es el plan para acabar con el desabastecimiento de medicinas?

-Lo más importante es que se abra el canal humanitario y que nosotros podamos acceder a todo lo que son esos insumos en función de los recursos que maneja el gobierno regional. Pero, por otra parte, aquí en alianza con la empresa privada ver cómo está la producción de medicinas a nivel nacional y hacer convenio con empresa que producen la medicinas para que lleguen rápidamente a los hospitales.



-¿Qué beneficio trae para Anzoátegui que la gobernación esté en manos de un opositor?

-Nosotros creemos que vamos a gerenciar con un gran equipo de profesionales en diferentes áreas para que se masifique la acción del gobierno regional en alianza con diferentes sectores de la sociedad civil y así tengamos una gobernación de lujo, que dé respuestas sociales muy rápidas a la ciudadanía.



-¿Podrá el candidato independiente Antonio Cedeño dividir los votos de la Unidad?

-La unidad democrática tiene un candidato y es Antonio Barreto Sira que es democracia. El Pusv tiene dos candidatos, uno es Aristóbulo y el otro es este señor (Antonio Cedeño), que es prácticamente un esquirol que usa el Gobierno para tratar de engañar a la unidad. Pero en Anzoátegui se está claro, en primer lugar de cuántas personas quieren votar. Entre 70% y 75% de los anzoatiguenses saldrán a votar dicen las encuestas, y en segundo lugar la población tiene identificado a los candidatos del presidente Nicolás Maduro y tiene identificado al candidato de la democracia, Antonio Barreto Sira.

Perfil

Antonio Barreto Sira nació en Anaco, estado Anzoátegui. Es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Costa Rica. Militante del partido Acción Democrática (AD) y diputado a la Asamblea Nacional (AN) por Anzoátegui. En 1995 fue electo alcalde de municipio Freites y para muchos tuvo una gestión positiva. En 2004 se postuló para las elecciones de gobernador y fue derrotado por el candidato del oficialismo para este entonces, Tarek William Saab. En esa oportunidad sólo sumó 138 mil 120 votos, mientras que Saab obtuvo el apoyo de 187 mil 209 personas. En 2012 se inscribió nuevamente en la contienda electoral por la gobernación y, por segunda ocasión, no salió airoso. Al igual que ahora, en esos comicios también se midió con Aristóbulo Istúriz.