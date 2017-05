Cabello: MP está cerrando los ojos ante la violencia

Jesús Bermúdez

Puerto La Cruz.- La calle Sucre de Puerto La Cruz fue el lugar escogido ayer para recibir a seguidores del Gobierno, quienes se concentraron en el sitio desde de la 1:30 pm para respaldar el llamado a Asamblea Nacional Constituyente (ANC) hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro.



Además del tradicional color rojo de la vestimenta de la mayoría de los presentes, también se observaron banderas de los partidos políticos ligados al oficialismo y pancartas con mensajes de respaldo al jefe de Estado.



A las 4:15 pm llegó al lugar el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, quien fue recibido con aplausos. Él, junto con el ministro para las Comunas, Aristóbulo Istúriz, el diputado nacional Víctor Clark, el gobernador Nelson Moreno y otras autoridades, entró por una de las calles adyacentes a la Sucre y entre empujones pudo llegar a la tarima, donde hablaría a los presentes.



En su discurso, el dirigente del Psuv dirigió fuertes críticas hacia el Ministerio Público (MP), el cual es encabezado por la fiscal Luisa Ortega Díaz.



Señaló que el Poder Ciudadano está cerrando los ojos ante la violencia que se ha registrado en el país, a raíz de las protestas opositoras.



Apuntó que la posición del MP deja en evidencia que “la justicia en Venezuela tiene una pata coja”.



“ El Ministerio Público dejó en libertad al que le prendió candela a un negocio de un artesano. No puede ser que sólo se evalúe la actuación de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana, pero no se está viendo a los que provocan los asesinatos y quemas de sitios. Aquí va a haber justicia y por eso necesitamos una Constituyente”.



Agregó que la ANC permitirá acabar con la impunidad en el país. Además, acotó que quienes impulsen hechos violentos no pueden pretender en un futuro aspirar a cargos de elección popular.



Minutos antes de hablar, una señora les tocó cacerolas desde su apartamento a los dirigentes del Gobierno y colocó en la ventana un muñeco en forma de burro para burlarse de ellos.



Órdenes

El ministro Aristóbulo Istúriz aseguró que la oposición busca que se genere una guerra civil en el país, por lo que instó a las organizaciones populares a evitar la violencia en sus sectores. “Comuna y consejo comunal que se respeta no puede permitir guarimba en su territorio. No vamos a permitir bochinche, alcalde que se preste para eso que se atenga a las consecuencias”.



Exhortó a los oficialistas a ganar la Constituyente derrotando a la opinión pública, con organización y movilización. Añadió que la ANC es el camino a la paz. Cabello e Istúriz señalaron que con la Constituyente quieren incluir a las comunas y los Clap en la Constitución.