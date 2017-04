Diputado Armando Armas rechazó ataques con bombas durante manifestaciones

Redacción Web

Puerto La Cruz.- El diputado por el estado Anzoátegui, Armando Armas, emitió un comunicado en rechazo al uso de la fuerza por parte de las autoridades, durante las manifestaciones que se han suscitado en la ciudad de Caracas.

Armas refirió en el comunicado, que el uso de armas químicas lanzadas desde el aire constituye una violación a los tratados internacionales suscritos por Venezuela, como el Protocolo de Ginebra, en vigor desde el 8 de febrero de 1928.

A continuación el Comunicado

Ante los recientes hechos ocurridos en Caracas y en todos los estados del país, donde por instrucciones del Ejecutivo nacional, las fuerzas de seguridad del Estado han arremetido de una forma brutal contra civiles desarmados que, en ejercicio de los artículos 53 y 61 de la Constitución Nacional, han salido a la calle a exigir que se restituyan los principios democráticos en Venezuela, es hora de llamar a la cordura a quienes, desde el Gobierno y altos mandos militares, ordenan el uso de armas y sustancias tóxicas prohibidas en conflictos bélicos, para dispersar manifestaciones pacíficas.

Esta abusiva represión del régimen ha dejado más de 200 lesionados y la muerte de una octogenaria tras inhalar gases letales que se extendieron hasta su vivienda. No vamos a permitir que la exigencia legítima del pueblo para que se restablezca el estado de derecho, la separación de poderes, se libere a los presos políticos, se abra el canal humanitario y se convoque a elecciones generales ya, sea tomada para convertir al país en un escenario de guerra que cobre la vida de más inocentes.

Todo esto constituye una clara violación al artículo 68 de la Carta Magna, el cual “prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”. Igualmente, de tratados internacionales suscritos por Venezuela, como el Protocolo de Ginebra, en vigor desde el 8 de febrero de 1928 y el cual prohíbe el empleo en casos de guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos. Mucho menos se puede permitir tal práctica en una protesta ciudadana.

El ataque injustificado contra una población indefensa y por razones políticas, forma parte de los delitos de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra contemplados en el Estatuto de Roma. Este mecanismo los define claramente en los artículos 6,7 y 8 cuando se producen asesinatos o lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo; atacan intencionalmente edificios, hospitales y otros lugares en los que se agrupan enfermos y heridos; y el uso de gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo.

En ningún caso se puede justificar el uso de bombas lacrimógenas, gas pimienta o cualquier otra sustancia, incluso la “ballena”, cuya agua es mezclada con componentes que tienen efectos residuales y de largo alcance. Sin embargo, vimos con estupor cómo efectivos de la Guardia Nacional lanzaron bombas dentro de un centro de salud y, como si fuera poco, fuerzas de seguridad no se conformaron con agredir a los manifestantes de manera selectiva, sino que también, desde un helicóptero con matrícula civil, dispararon armas químicas contra grupos de venezolanos como si se tratara de un objetivo bélico.

El artículo 141 de la Ley de Aeronáutica Civil de Venezuela, referido al Lanzamiento de Cosas o Sustancias, establece: “El que lance cosas o sustancias nocivas desde una aeronave o desde cualquier objeto que sin serlo utilicen el espacio aéreo, será castigado con prisión de seis a ocho años, a excepción de lo establecido en la normativa técnica respectiva”.

La responsabilidad por todos estos hechos recae directamente sobre el presidente Nicolás Maduro; el ministro de Interior, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol y el ministro de Defensa, G/J Vladimir Padrino. Todas las acciones cometidas por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional son violatorias de los derechos humanos, por constituir no sólo una violación al derecho a la vida y a la prohibición de tratos inhumanos, sino también, por constituir una violación al derecho a la manifestación y, por ello, un atentado directo contra la democracia.

Mi llamado de reflexión es para la tropa y los altos oficiales que se mantienen apegados a la Constitución y llevan con honor el uniforme militar. Quienes hoy reclamamos un cambio en la conducción del país no podemos ser considerados sus enemigos, porque nuestra lucha es pacífica y electoral. No estamos en el terreno militar, por tanto no somos enemigos. Esa suerte de apartheid que el régimen pretende crear entre los venezolanos sólo sirve para generar odios y desvirtuar el verdadero objetivo que es la salida definitiva de un grupo de corruptos que se mantiene aferrado al poder, mientras el pueblo muere de hambre y miseria.

Seguiremos en la calle, donde se derrotan las dictaduras. La comunidad internacional se ha pronunciado y ya el mundo entero tiene los ojos puestos en Venezuela. Vamos sin miedo a acompañar a esa gran mayoría de ciudadanos que claman por un país libre, de oportunidades y donde más nunca muera una personas por falta de alimentos o medicinas.