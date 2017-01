Michelangeli: En Anzoátegui violan Derechos Humanos de empleados públicos

Nota de Prensa

Puerto La Cruz.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli calificó como una violación a los Derechos Humanos las declaraciones del gobernador Nelson Moreno, en las cuales asegura que despedirá a los empleados públicos que firmaron para solicitar el referéndum revocatorio.

“Moreno atenta contra los anzoatiguenses, contra la libertad de pensamiento, libertades políticas y el derecho a expresarse libremente. Las declaraciones de Moreno son una abierta violación a los Derechos Humanos, a la Constitución Nacional, a la Ley Orgánica del Trabajo y a los tratados internacionales que nuestro país ha refrendado”, dijo Michelangeli.

El parlamentario emplazó al primer mandatario regional a desistir de persecuciones contra los ciudadanos que anhelan un mejor país, de inclusión y progreso.

“Nelson Moreno es un gobernador fascista. Así como en la Alemania Nazi se abrió una persecución contra los judíos, de la misma manera Moreno lo hace contra quienes no sean sumisos a las imposiciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, que por cierto somos el 80% de los ciudadanos. Es que ni siquiera con el argumento de ser personal de libre nombramiento y remoción debe ser despedido algún trabajador, igual incurre en delito. Desde la Asamblea Nacional no dejaremos de trabajar para que vuelva la democracia en el país, que no se gobierne con los más leales a un partido sino los más leales a la patria y los mejores profesionales, esa es la manera de sacar a Venezuela adelante”, insistió.

Carlos Andrés Michelangeli fue enfático al recordarle a Moreno que él debe gobernar para los anzoatiguenses y no para un partido. “Trabaje en proporcionar seguridad a nuestros ciudadanos, recuerde que Anzoátegui es uno de los estados más violentos del país y es su responsabilidad, trabaje en recuperar la economía, el turismo, las fuentes de empleo, trabaje en hacer gestión y no en revivir la llamada lista Tascón que tanto daño hizo y crear ahora la lista Moreno”, dijo.

El diputado de la Mesa de la Unidad Democrática aseveró que recibirá personalmente las denuncias de quienes por pensar diferente al partido de gobierno sean despedidos y se tomarán las medidas judiciales respectivas de amparo y protección de los venezolanos, además de abrir una investigación sobre el caso en el parlamento nacional.

El parlamentario instó a Moreno a reunirse con los gremios de profesionales que tienen aportes significativos para el país y así consolidar una verdadero camino de progreso y mejor calidad de vida para los ciudadanos.