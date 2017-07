Edil de Acción Democrática fue detenido por Polisotillo durante toma de Pozuelos

Guevara / Bermúdez y Maigua

Puerto La Cruz.- Un momento desagradable pasó el concejal de Sotillo por Acción Democrática (AD), Antonio Acosta, la tarde de ayer cuando efectivos de la policía de esa jurisdicción (Polisotillo) lo golpearon y se lo llevaron detenido durante una manifestación que se realizaba en el sector Pozuelos de Puerto La Cruz.



Acosta refirió que cerca de las 2:20 pm se encontraba en la Toma de Pozuelos, acompañando a personas que acataban el llamado a trancazo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuando al menos 50 policías municipales llegaron con intenciones de amedrentar.



Destacó que uno de ellos estaba encapuchado y portaba una escopeta.



“Yo, como concejal, tengo la obligación y el derecho de denunciar este tipo de comportamientos vandálicos y le tomé fotos al funcionario. Por eso el comisario en jefe, Ramón Isidro Madryz, que estaba presente, ordenó que me detuvieran”.



El diputado por AD a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Andrés Michelangeli, explicó que a las 4:00 pm el edil ya estaba en libertad.



El trancazo convocado por la MUD para este viernes no tuvo mayor impacto en Barcelona. En puntos acostumbrados como la avenida principal de Tronconal III y Santa Eulalia no hubo protestas en horas del mediodía.



Lo que se observó fue una fuerte presencia policial en estos sitios, al igual que en Lechería, hasta que en horas de la tarde un grupo de vecinos salió a cerrar la avenida Camejo Octavio frente a residencias Puerto Príncipe y para luego recorrer varias vías de esa jurisdicción.



Habitantes de los municipios Guanta y Sotillo no acataron el llamado de la Unidad.