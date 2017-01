Niña falleció por comer yuca amarga en Bergantín

Carlos Casas

Puerto La Cruz.- Una niña de 3 años de edad falleció la madrugada de este viernes en Bergantín, tras ingerir yuca amarga. La pequeña, que cumpliría 4 años el próximo 2 de febrero, comió este tubérculo sancochado el día jueves a la hora del almuerzo, pero no presentó ningún tipo de síntomas hasta las primeras horas de la noche, según relató su tía Rubiannys Morey.



Familiares explicaron que la yuca fue extraída de cultivos propios, y al momento de comerla se notó cierto sabor agrio en algunas porciones. Estos pedazos fueron dejados a un lado, pero la infante igual los consumió.



A las 7:00 de la noche comenzó a vomitar repetidas veces y a presentar fiebre, pero no fue hasta la medianoche cuando decidieron trasladarla desde su hogar en el sector Santa Cruz del municipio Libertad, hasta el centro de salud de Bergantín.



A pesar de que este recinto era el más cercano, la muchachita no sobrevivió al viaje de más de una hora en camioneta y fue ingresada sin signos vitales a las 2:00 de la madrugada en el consultorio popular, según informó la médico de guardia, Eliana Mata.



Otra de las afectadas fue una menor de 10 años, familiar de la fallecida, quien pudo ser tratada a tiempo y quedar fuera de peligro ya que ingirió poca yuca amarga, adujo la doctora. También destacó que en poco más de un mes en la pequeña población han atendido mínimo, 10 personas intoxicadas por este motivo, aunque este es el primer caso fatal.



Aunado a este registro, los habitantes indicaron que otros 11 individuos -entre ellos una mujer embarazada- se intoxicaron hace pocos días por ingerir el tubérculo hace pocos días, aunque pudieron recuperarse sin intervención médica.



Causas



Ramón Hernández, vecino de la zona y encargado de trasladar a la niña hasta Bergantín, explicó que el acceso a los alimentos es complicado en Santa Cruz. “Nos han censado varias veces para recibir las bolsas del Clap, pero mucho prometen y nada cumplen”.



Al no tener disponibilidades estos productos, ni recursos para comprarlos “bachaqueados”, las familias consumen vegetales de sus propios cultivos, propiciándose hechos como el de este viernes.



Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades regionales y municipales para mejorar la distribución de alimentos y también el estado general de las vías, lo que facilitaría los traslados hacia Bergantín desde los sectores rurales aledaños.



Acciones



Renny Valdez, coordinador de la Contraloría Sanitaria estadal, informó que este martes se reunirán con directivos de Epidemiología y del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral para trazar un operativo de prevención ante el consumo de yuca amarga.

Traslados

La niña del sector Santa Cruz que ingirió yuca amarga tuvo que ser trasladada de noche en un vehículo rústico, al no haber ambulancias disponibles en la zona. Luego, a las 9:00 am de ayer, su cuerpo fue llevado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Tronconal.