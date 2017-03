Pensionados: si compras medicinas, no compras comida

Grisnel Guevara

Puerto La Cruz.- Cuando el presidente Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo y las pensiones de Bs 27.091 a 40.638 bolívares el pasado diciembre, los pensionados sintieron “un poco de alivio”, ya que tendrían mayor capacidad de compra .

En ese entonces el bono de alimentación se mantenía en Bs 63.720. Así lo recordó el septuagenario Juan Rossi, quien se encontraba en la Farmacia OK de la calle Democracia de Puerto La Cruz, en busca de antihipertensivos.

Sin embargo, cuando se anunció el incremento de la Unidad Tributaria (UT) de Bs 177 a Bs 300 y los cestatickets pasaron a Bs 108 mil, el poder adquisitivo de estos beneficiados se vio perjudicado.

“Esta situación me tiene inmensamente mal porque no cuento con otros ingresos. El costo de la vida actualmente es muy alto y 40 mil bolívares no me alcanzan para nada, por lo que mi hija también me ayuda”.

Rossi explicó que mensualmente necesita tres medicamentos para la tensión, que le salen en Bs 29.000 y una caja de Clopidogrel (para la arritmia cardíaca) que cuesta Bs 22.000.

“Si compras medicinas, no compras comida”, afirmó.

Aprovechan

En la Av. 5 de Julio, una cola de al menos 60 personas de la tercera edad salía de FundaFarmacia. Esperaban su turno para comprar dos cajas del antihipertensivo Losartán Potásico en Bs 200 cada una.

Dulbin Cedeño, quien se encontraba de duodécima en la fila, expuso que tenía que aprovechar la oportunidad de adquirir los fármacos a ese precio porque los bachaqueros los venden desde Bs 9.000. Tenía media hora esperando y no había avanzado nada, según indicó.

Dos puestos delante de ella, Francisco Hernández también se quejaba de que la pensión no alcanza para nada.

“Tengo que pagar el alquiler de mi habitación que me sale en Bs 10 mil mensuales, tengo que pagar los servicios públicos, comprar comida, medicinas y darle también a mis hijos porque no puedo dejarlos desamparados. Uno tiene que hacer magia para sobrevivir en este país”.

Ante la escasez del antihipertensivo a bajos costos, Hernández señaló que deja pasar tres o cuatro días sin tomar pastillas, para poder cumplir el tratamiento mensual.

“La presentación importada está demasiado cara. El Losartán es la harina pan de la farmacia”, expresó.

En el Farmatodo de Oropeza Castillo se consigue el medicamento, proveniente de Uruguay y Argentina, desde Bs 33.000, mientras que el Candesartán cuesta Bs 26.000, informó la farmacéutico Leida Sifontes.

Sacrificio

Carmen Núñez, de 77 años, se encontraba en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) César Rodríguez de Guaraguao, en Puerto La Cruz, para acompañar a su hija a una consulta con el ginecólogo.

Refirió que ha pasado hasta dos días sin comer porque en su casa, ubicada en el sector El Paraíso de la capital del municipio Sotillo, viven cinco personas y sólo cuentan con su pensión y la de su esposo.

Hace dos años sufrió un infarto, pero no cumple el tratamiento.