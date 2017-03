Sindicato: fallas eléctricas se acentuarán por la sequía

Vestalia Muñoz

Puerto La Cruz.- Las constantes fallas eléctricas que se han registrado en las últimas tres semanas en la zona norte de Anzoátegui, podrían incrementarse a finales de marzo y principios de abril, cuando se inicie la temporada de sequía, según el presidente del Sindicato de Fomento Eléctrico, Elvis Villalobos.



Explicó que el parque de generación de energía del estado debería producir 900 megavatios (MWh) diarios para cubrir las necesidades de consumo, pero sólo genera 220 al día, porque no está en óptimas condiciones de operatividad.



Villalobos indicó que esta situación hace que la región dependa energéticamente, en un 90%, de la represa del Guri, por lo que no descarta que próximamente se aplique un plan de racionamiento, ya que no ha llovido lo suficiente para que el embalse alcance el nivel óptimo de 271 metros.



Crítico

Juan García, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Eléctricos de Venezuela (Fetraelec), señaló que el circuito Barcelona-1 se encuentra en estado crítico, lo que ha provocado constantes fallas de energía de hasta cinco horas, en las últimas tres semanas.



Dijo que el personal obrero ha intentado resolver estos inconvenientes, pero son sólo “pañitos de agua caliente”, debido a que la falta de mantenimiento preventivo tiene el sistema a punto de colapsar.



Aseguró que desde principios de 2016 no cuentan con camiones, materiales ni herramientas para lavar los cables de las líneas y evitar así los cortocircuitos.



Maritza Fermín, vecina de la urbanización El Moriche, ubicada en el sector Brisas del Mar de Barcelona, denunció que el mes pasado se quedó sin luz durante cinco horas en más de tres oportunidades. Refirió que los cortes no anunciados, por lo general, ocurren en la madrugada.



Marlon Useche, gerente de Distribución y Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en la región, dijo que los pocos eventos reportados recientemente han sido ocasionados por colas de papagayos enredadas en los circuitos, que dañan los conductores debido a los cortocircuitos.



Useche aseguró que cuentan con los vehículos, equipos, materiales y herramientas para atender con prontitud las fallas que se generen en los diferentes sectores del estado.



Trabajadores denuncian

El presidente del Sindicato de Fomento Eléctrico, Elvis Villalobos, denunció que han sido violadas dos cláusulas del nuevo contrato colectivo, por lo que representantes de este gremio se reunirán en Caracas para definir las acciones que tomarán, entre ellas un paro nacional, a fin de exigir que respeten el convenio.



Mantenimiento

El gerente de Distribución y Comercialización de Corpoelec, Marlon Useche, informó que durante los cuatro días de asueto de Carnaval fueron desplegadas las cuadrillas de mantenimiento que corrigieron las fallas ocasionadas en los circuitos Pozuelos, Portugal, y Naricual.