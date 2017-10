Sutta: podría pararse 90% del transporte en diciembre por falta de repuestos

04:12 PM Directivo del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte Urbano advirtió que casi todas las unidades dejarían de laborar para finales de año si no se dota de insumo y piezas

Jesús Bermúdez

Puerto La Cruz.- El servicio de transporte en el estado Anzoátegui está en crisis y tal parece que en los próximos días se agudizará.

Actualmente sólo están laborando 75% de las 14 unidades (buses, carros por puesto y busetas) que operan en el área metropolitana, según datos del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte Urbano (Sutta).

No obstante, si no se facilita la adquisición de repuestos e insumos a precios accesibles para los conductores, en diciembre se podrían estar concretando la paralización de 90% de la flota, advirtió Néstor Martínez, vocero del gremio de transportistas.

La no sinceración del costo del pasaje, aseguró, también está jugando en contra de los conductores. “Algunos están cambiando de ramo y si esta situación no se corrige o si no se llega a un acuerdo sobre la tarifa es probable que unos compañeros dejen de prestar servicio y se dediquen a vender alimentos”.

Actualmente las paradas están abarrotadas durante el día y la noche. La posible paralización de 90% de la flota preocupa a los usuarios. “Si ahorita es un problema, no me quiero imaginar cómo estará la cosa en diciembre. Espero que solucionen todo”, comentó el comerciantes José Ramos.

Venderán unidades

Nicodemus Zambrano, presidente de la línea Upaca, aseveró que si el pasaje no es elevado de Bs 250 a Bs 700 “venderemos nuestra unidades y compraremos camiones para trabajar sólo en horas pico. En las tardes las llamadas perreras y los camiones volteos cobran hasta mil 500 bolívares y nadie dice nada”.

Reunión

Para este martes está pautada una reunión para definir el nuevo precio del pasaje en bus. El sindicato propone Bs 800, pero el Comité de Usuarios quiere Bs 400. Upaca convocó a integrantes del Sutta a una reunión el lunes para acordar las acciones que tomarán si el martes no les aprueban la tarifa solicitada.