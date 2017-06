José Alberto Camacho C.

Puerto La Cruz.- “A mí me llega el Clap cada muerte de un Papa”. Con esa metáfora sobre el tiempo que hay que esperar en la sucesión como máximo representante de la Iglesia Católica, resume la portocruzana Elizabeth Alfaro las fallas en el suministro de las bolsas de comida por parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Luego de su implementación en abril de 2016, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que la venta de la bolsa contentiva de alimentos básicos como harina, leche, azúcar, arroz, pasta, granos, aceite vegetal y enlatados, se haría cada 15 días, pero en la calle la realidad es otra.

Alfaro reside en el sector Los Yaques de la capital del municipio Sotillo y asegura que la última vez que tuvo en las manos la bolsa de comida fue hace tres meses.

“Esa bolsa, aparte de que llega tarde, llega falla. La última que la compré sólo trajo arroz, harina, azúcar y pasta, no vino con el aceite y mucho menos con la leche. Nos la vendieron en Bs 10 mil, en otras partes y con esos mismos productos, sé que la venden en tres mil bolívares”.

Similar situación expone la habitante de Guanta, Alquirde Cabello, quien al igual que Alfaro, desde hace tres meses no recibe la provisión de alimentos.

“Uno tiene que venir al mercado a completar, si se dependiera de esa bolsa ya estaríamos muertos. La última que compré costó Bs 10 mil y sí vino completa. Eso tiene que ser más constante”.

Según la página web de los Claps www.clapsoficial.com.ve, las bolsas de comida deben tener harinas de maíz y trigo; así como azúcar, arroz, pasta, salsa de tomate, mantequilla y alguna que otra vez pollo. El precio es variable.

En la misma web se reconoce, aunque no dan las razones, que en muchas zonas del país la venta de las bolsas tarda hasta un mes.

Más quejas

María Alcalá, quien habita en el sector El Salto de la zona rural del municipio Sotillo, afirma que el consejo comunal de esa localidad es discriminatorio al momento de expender las bolsas.

“Cuando en una casa hay personas de la tercera edad o minusválidos, la junta comunal no vende las bolsas. Se supone que hacen un censo, ellos manejan eso con total desastre, y por si eso fuese poco, aquí no llega la bolsa con la frecuencia que debería, se supone que era cada 15 días y eso no es así”.

Yofre Alfaro vive en la población de Arapo (Sucre), y vende cocos en el mercado municipal de Puerto La Cruz. Afirma que el Clap en su sector es un mito.

“La última que nos vendieron lo que trajo fue un poquito de comida, y la famosa caja mexicana como que se quedó en México porque al sector donde yo vivo nunca llegó”.

Diputados del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), en sesión realizada el pasado martes con miembros de diversas comunidades de la zona norte y el gobernador Nelson Moreno, aprobaron Bs 600 millones para la compra y producción de alimentos destinados a los Clap.

Luego de esta aprobación, Moreno sostuvo que “visitaremos los sectores Oropeza Castillo (Sotillo), La Aduana y Rómulo Gallegos (Barcelona) donde venderemos cajas contentivas de 15 kilos de alimentos”.

Sin embargo, ese mismo día, trabajadores petroleros de la refinería de Puerto La Cruz denunciaron irregularidades en la venta de los alimentos, al indicar que se los descontaron a través de la Tarjeta de Alimentación, y nunca les entregaron los productos.

Durante un encuentro regional celebrado en Cantaura el pasado 1° de junio, el jefe nacional de los Clap, Freddy Bernal anunció que los comités conformados en los 21 municipios de la entidad entrarían en una fase de revisión “para que funcionen para lo que fueron creados. No podemos permitir que infiltrados lleguen a sabotear”.

Estructura

A un año de creados los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), Ingrid Cortez, coordinadora en el estado Anzoátegui de esta modalidad del Gobierno nacional para la distribución de alimentos a la población, la calificó “como bandera de resistencia pueblo”.

Función

A través de los Clap, que funcionan por medio de los consejos comunales, los representantes de estos se encargan de vender bolsas de comida a las personas inscritas para obtener el “beneficio”. Están integrados, además, por Unamujer y el Frente Francisco de Miranda.