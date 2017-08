Policías ultimaron a dos hombres en cerro El Limón

Eleida Briceño

Puerto La Cruz.- La madruga de este jueves, dos hombres fueron ultimados por funcionarios del Centro de Coordinación Policial (CCP) Puerto La Cruz de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui), cuando, al parecer, se midieron a tiros.

El violento hecho, donde perdieron la vida Víctor Ángel Guerra, de 22 años, y Ricardo Javier Rodríguez, de 27, se registró a las 3:00 am, en el sector La Pedrera 2 del cerro El Limón, en el municipio Sotillo.

El comisionado Antonio Briceño, director de la Polianzoátegui, informó que los oficiales patrullaban por los sectores Las Charas y La Pedrera, cuando observaron un vehículo Ford Fairlane 500, color blanco, placas BM903T, con una moto parcialmente desvalijada en el baúl.

Indicó que se les dio la voz de alto. Del asiento trasero se bajaron dos hombres que dispararon contra los uniformados. Se generó un intercambio de disparos, donde cayeron muertos con tres balazos cada uno.

El jefe policial indicó que en el sitio de la refriega se recolectó una pistola 380 y un revólver 38.

Briceño dijo que a Guerra lo apodaban “vito” y a Rodríguez “tazmania”.

Agregó que Rodríguez guarda relación con el expediente K-17-0008-797, por el homicidio de Gregori Infante León, ocurrido el 24/12/16, en la calle Principal del sector Piñerúa, en la zona alta porteña. Le dieron dos disparos.

Algunos oficiales comentaron que los individuos eran azotes de la zona alta de Puerto La Cruz.

Las averiguaciones quedaron a cargo del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).



Niega versión

A la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) acudieron los familiares de los hombres.

Flora Gutiérrez, madre de Víctor Guerra, no cesaba de llorar. Entre lágrimas dijo que no hubo enfrentamiento, porque ellos no eran delincuentes ni tenían armas.

Contó que la familia se reunió la noche del miércoles en su casa y, como a las 10:00 pm, Víctor salió a comprar pan, pero no regresó.

Señaló que se cansó de llamarlo al celular y unos policías respondieron y dijeron que los andaban rastreando. Después apagaron el teléfono. Pasadas las 3:00 am, un vecino le avisó que los había matado.

Flora mencionó que su hijo era un joven sano, que no tenía problemas con personas ni con la ley. Que nunca estuvo preso.

Cree que a su muchacho lo detuvieron en una redada y luego se lo llevaron al cerro El Limón, donde lo ajusticiaron.

Los familiares de Ricardo Rodríguez se negaron a dar información sobre lo ocurrido. Una hermana en tono molesta les prohibió hablar.