Choferes adelantaron aumento a pocos días de la discusión de tarifas

08:10 AM La Mancomunidad de Transporte Terrestre Urbano (Mttu) acordó en enero que las tarifas se discutirían cada tres meses debido a la inflación

Dayana Figueroa

Puerto La Cruz.- Usuarios de las líneas de autobuses que cubren las rutas entre Puerto La Cruz y Barcelona denunciaron que, desde el pasado lunes, algunos choferes están cobrando 200 bolívares por el pasaje, pese a que está establecido en Bs 150.



Los pasajeros contaron que al cuestionar el incremento arbitrario, los transportistas les responden que el costo del boleto fijado a mediados de abril ya no les alcanza para costear sus necesidades.



“Nos dicen que nos acostumbremos porque para el próximo mes viene el aumento”, señaló Betzaida Uribe, usuaria de la línea Ascutron que presta servicio entre Puerto La Cruz y Tronconal III.



Compromiso



La Mancomunidad de Transporte Terrestre Urbano (Mttu) acordó en enero que las tarifas se discutirían cada tres meses debido a la inflación.



Para los primeros días de julio se espera que los transportistas discutan y determinen la nueva tarifa.

José García, conductor de la línea Upaca que cubre la ruta Puerto La Cruz - Barcelona, aseguró que el gremio tiene meses pidiendo que fijen el pasaje en Bs 300, porque, a su juicio, lo que perciben actualmente no les alcanza.



“Trabajamos para medio comer. Si en abril Bs 150 no eran suficientes, menos ahora que todo ha aumentado”, alegó.



El chofer propuso que las autoridades competentes controlen los precios en las tiendas de repuestos, pues, las piezas aumentan hasta 300% semanalmente.