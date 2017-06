Concejal: no aceptaremos que pasaje suba a Bs 500 en zona norte de Anzoátegui

10:10 AM El edil y presidente de la comisión de Servicios Públicos del Concejo de Sotillo, Elio Silva, invitó a los choferes a realizar asambleas junto a usuarios

Alejandra Maigua Brazón

Puerto La Cruz.- El edil y presidente de la comisión de Servicios Públicos del Concejo de Sotillo, Elio Silva, aseveró que no aceptarán un aumento del precio del pasaje en bus de Bs 500, propuesto por José Canales, directivo de una línea de transporte de Lechería y por Nicodemus Zambrano, director de Upaca, que opera en la ruta Puerto La Cruz-Barcelona.



“Ellos no quieren aceptar el alza de la tarifa en Bs 180 que propuso el Ministerio del Transporte (que entrará en vigencia en agosto), ellos quieren cobrar 500 bolívares y no se los vamos a permitir”.

Silva invitó a los choferes a realizar asambleas en las que, junto a usuarios, determinen cuál sería el costo del servicio.



“Nosotros plantearemos un estudio técnico y los invitaremos a reuniones para que, junto al pueblo, fijemos el precio que beneficie a ambas partes”, explicó el concejal.