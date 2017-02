Pasajeros pasan las de Caín en las noches por falta de autobuses

Miruska Reyes

Puerto La Cruz.- Después de las 6:00 de la tarde se aplica la ley del “más vivo”, no se respeta el orden de la cola y muchas veces los ánimos se alteran durante la espera de una unidad del transporte público.



Así viven el día a día los usuarios que aguardan por vehículos que los trasladen desde el terminal terrestre de Puerto La Cruz a los Altos de Santa Fe, en el estado Sucre.

La obrera Josefina Vallejo contó que de lunes a viernes padece esta travesía porque está residenciada en la población sucrense y trabaja en la ciudad porteña.



Relató que, en ocasiones, trata de salir temprano de la empresa en la que presta servicio “para no calarme la mega cola que se forma en la parada”.



“Muchas unidades, por seguridad, circulan hasta las 6:00 pm. Después quedan sólo piratas, que aparte de que abusan con el costo del pasaje, llegan a cuentagotas”.



Otro usuario que mostró su descontento por la falta de autobuses durante las noches fue el cabillero Xavier Velásquez.



“No me importa pagar un poquito más después de las 7:00 pm, pero a esa hora los buses y carritos se desaparecen”.



Velásquez señaló que le ha tocado esperar hasta dos horas en la parada para regresar a su casa en Santa Fe.



El chofer Leopoldo Rivas argumentó que la demanda de viajeros supera el número de unidades con que cuentan.

“Tengo 15 años trabajando para los Altos de Sucre y antes, como la población no era tanta, los carros alcanzaban para todos. Pero ahora es distinto”.



Los carritos “piratas” que recorren la ruta Puerto La Cruz Santa Fe, cobran 500 bolívares, pese a que el pasaje está estipulado en 300 bolívares y 350 los fines de semana. El ama de casa Yolanda Suárez se quejó al respecto y exhortó a las autoridades a revisar el caso.