Piden al MP investigar a Polibolívar por más de 20 detenciones ilegales

Enviado especial

Puerto La Cruz.- Este jueves, el abogado José Santoyo, junto a Eleazar Mejías, ambos activistas de Voluntad Popular, solicitaron al Ministerio Público, abrir una investigación a la Policía Municipal de Barcelona por la detención ilegal de más de 20 personas, durante los últimos días.



José Santoyo, quien lleva el registro de arbitrariedades policiales en Barcelona, destacó que en el documento introducido en la Fiscalía, se explica que el cuerpo municipal en cuestión, además, utiliza armas de fuego para reprimir a manifestantes, maltrata a los ciudadanos y ejecuta mal los procedimientos.



"La ciudadanía debe recordar que las policías municipales no están autorizadas para reprimir manifestaciones pacíficas, ni mucho menos someter a los protestantes con armas de fuego. El uso de armas de fuego está prohibido no solo para las policías municipales, sino también para el resto de los cuerpos", explicó Santoyo.



Santoyo mencionó que cuando los funcionarios de Polibolívar detienen a manifestantes, los llevan al Destacamento 521 de la GNB en Puerto La Cruz. Ese procedimiento, según denuncia, es ilegal, y lo ejecutan para someter a presiones psicológicas y asustar a los protestantes.



Por su parte, Eleazar Mejías, quien fue detenido esta semana por Polibolívar, y horas después puesto es libertad, ratificó que los manifestantes son maltratados por los agentes policiales, violando así los Derechos Humanos.



"Nos quieren asustar, pero no lo lograrán. No le tenemos miedo a la dictadura. El director de la Policía debe responder por las violaciones a nuestros Derechos Humanos. Nos golpearon y nos querían sembrar evidencias falsas. Además, nos llevan a un destacamento militar, siendo nosotros civiles. No nos asustan", afirmó Mejías.