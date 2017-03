Panaderos: con 10 sacos de harina diarios se labora de manera normal

J. Bermúdez / A. Marín

Zona norte.- Para cumplir con las exigencias de vender pan (en todas sus presentaciones) durante todo el día, el Gobierno nacional debe suministrar al menos 10 sacos de harina diarios, afirmaron panaderos consultados en la zona norte del estado Anzoátegui.

“Con esta cantidad podríamos trabajar normal, hacer canillas, pan campesino, dulce y hasta desayunos. El problema es que el Ejecutivo nos distribuye poca materia prima”, comentó Denny Macabí, encargado de una panadería ubicada en la avenida Cajigal de Barcelona.

Señaló que las pocas veces que les surten, sólo les llevan 20 bultos de harina. “Lo peor es que no hay una fecha constante de distribución de harina. Nos venden esos sacos un día y luego no sabemos cuándo vuelven. La última vez que nos vendieron a nosotros fue hace dos meses”.

Aracelys Rodríguez, dueña de otra panadería en la capital de la entidad, coincidió con Macabí en que si les suministraran 10 o “mínimo ocho sacos de harina” diarios podrían ofrecer el rubro con normalidad durante el día.

“A nosotros no nos traen harina desde diciembre. Yo pagué 25 sacos a una distribuidora nacional y aún no me han traído la materia prima. El Gobierno tiene que entender que nos deben surtir constantemente y en cantidad suficiente para que pueda haber pan a diario”.

Mayor gasto

Para sobrevivir a la escasez de materia prima para elaborar el pan, algunos encargados de establecimientos han tenido que recurrir a comprar productos importados.

Tal es el caso de Tony Debse, encargado de una panadería en el Paseo de la Cruz y el Mar de Puerto la Cruz, quien aseguró que diariamente compra la paca de harina importada en 188 mil bolívares, porque desde principios de marzo no les distribuyen a precio regulado. Apuntó que esto ha ocasionado que tengan que vender el pan canilla en Bs 700.

Raquel Marchán, encargada de otro establecimiento, acotó que también compran harina importada, pero no quiso revelar cuánto paga por el saco. Otro panadero, quien no dio su nombre, indicó que cancela entre Bs 130 mil y Bs 150 mil por cada bulto.

Cantidad necesaria

El presidente de Fedecámaras-Anzoátegui, Héctor Luna, dijo que en la entidad deben entrar 30 toneladas de harina mensuales para surtir a todas las panadería y así puedan laborar de forma normal. Criticó las acciones del Gobierno en contra de panaderos en Caracas.

Precios reales

Panaderos consultados coinciden en que si sólo consiguen harina impor- tada, el precio de la canilla debe ser Bs 800, mientras que el campesino debería costar Bs 1.500 o Bs 1.600. Si les suministraran harina nacional, dicen que la canilla valdría Bs 300.

Panaderos piden que les surtan de harina