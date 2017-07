Vecinos piden auditoría para planta de harina

Zobeida Salazar

Aragua.- Vecinos del municipio Aragua exigen a las autoridades del Gobierno nacional y regional que realicen una inspección urgente en la planta de harina de maíz “José Antonio Anzoátegui”, ubicada en la vía que comunica a esta jurisdicción con Zaraza.



Indicaron que desconocen cuántas toneladas de harina de maíz se producen en este momento y dónde las venden, pues desde hace tres meses no les ofrecen ni un kilo del rubro a los sectores.



Destacaron que tras las protestas y cierres viales que los vecinos realizaron a lo largo del año pasado, a fin de exigir la venta del producto, el gobernador Nelson Moreno ordenó a la gerencia de la planta que vendiera a los habitantes de este municipio, a través de los Clap, unas 15 toneladas semanales de harina.



Recordaron que la planta arrancó sus operaciones en el año 2014. Comenzó con un rendimiento de apenas cinco toneladas diarias y a finales de 2016 producían hasta 15 toneladas cada día.



Dijeron que empezaron a venderles tres kilos de harina a cada familia por semana, “pero ya dejaron de hacerlo y desde hace más de 90 días, ni el alcalde Oswaldo García, ni la gerencia de la planta, dan explicaciones”.



Denunciaron que la planta no ha dejado de operar porque han visto salir camiones cargados de harina procesada en esta planta, “pero nadie dice para dónde se los llevan, porque los residentes del municipio no se están beneficiando con el producto”.



La líder vecinal Carolina Silva, acompañada de otros ciudadanos, indicó que la última vez que vendieron bolsas del Clap a los vecinos fue el 5 de mayo y solo tres kilos de harina de la marca Venezuela que se produce en la planta. “Los vendían cada mes y medio, pero ahora no recibimos nada”.



Señaló que el alcalde García es el responsable de la venta de harina en el municipio, a través de los Clap, “pero no da la cara, las jefas de calle no saben nada. Nadie se preocupa por los habitantes, mientras que el pueblo está pasando hambre”.



Detalles

El exalcalde de Aragua, Gilberto Cabrera, indicó que “tenemos una planta que sí produce harina, pero no llega a las cocinas de los aragüeños. Esta procesadora genera entre 10.000 y 15.000 kilos de harina por día”.