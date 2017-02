Aragüeños exigen mejoras de servicios en aniversario

09:10 AM 283 años de fundada cumplió ayer Aragua de Barcelona, pero sus habitantes señalan que no tienen razones para celebrar debido al mal funcionamiento del suministro de agua

Zobeida Salazar

Aragua.- Aragua de Barcelona cumplió ayer 283 años de fundada, y sus habitantes continúan con sus reclamos por servicios permanentes de agua y luz, que fallan casi a diario a pesar de que cuentan con cuatro subestaciones eléctricas y la gran represa La Estancia.



Dirigentes y vecinos señalan que no tienen nada que celebrar, pues desde hace seis meses se han agudizado las deficiencias de ambos servicios que generan molestias y pérdidas económicas a comerciantes y grupos familiares.



Desde septiembre de 2016, se producen más de 10 bajones diarios de luz y hasta cuatro y cinco apagones, que oscilan entre una y dos horas y media.



Sobre el suministro de agua, dijeron que hay muchos sectores que tienen años “secos” y al casco central le envían el vital líquido sólo dos veces por semana, pero pocas horas y de madrugada.



Más quejas

Habitantes de Aragua de Barcelona exigieron la activación de los quirófanos del hospital Rafael Rangel, los cuales tienen más de cuatro años parados. La gobernación y el Ministerio de Salud iniciaron su remodelación y aún no la han culminado.



También pidieron que mejore la distribución de los alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (Clap), ya que tardan hasta más de mes y medio para llegar a los sectores.



El exconcejal Leonardo Salazar aseguró que “ni el alcalde Oswaldo García, ni otros mandatarios locales, gobernadores, Corpoelec ni Hidrocaribe han querido ponerle la cascabel al gato, no se han dignado a resolver los problemas de Aragua”.



Acusó que es difícil que alguien logre prender un aire acondicionado u otro equipo, en horas del mediodía, por las fallas reiteradas de luz.



”Aquí a cada rato se va. Por los apagones y la falta de mantenimiento en las bombas de la represa no llega el agua de forma constante a Casco Central. Y hay sectores como Boquerón I, Boquerón II, Las Casitas, La Vaquera , Buenos Aires, Hermanos Monagas, Barrio La Cruz y Manocopo que tienen años secos y los tambores de agua los venden en Bs 700. Aquí lo que hace falta es inversión en servicios por parte del Gobierno”, expresó el edil.



La epidemióloga Nevia Pinto indicó que la reactivación de los dos quirófanos del hospital.



”A los pacientes que necesitan ser operados los trasladan a otros hospitales”.



La vecina Carolina Silva dijo que las bolsas del Clap tardan casi dos meses en llegar y sólo traen tres kilos de harina, dos de arroz y tres sardinas. “Esto es una burla”.



El director general de la Alcaldía de Aragua, José Centeno, dijo que ellos prestan apoyo las 24 horas a Hidrocaribe y Corpoelec, para atender las fallas de los servicios.



“Nosotros hemos reparado infinidad de veces roturas en tuberías y averías en el sistema eléctrico”.

Respuestas

El director de la Alcaldía de Aragua, José Centeno, dijo que la obra de remodelación de los dos quirófanos del hospital llevan ya 80% de adelanto y “pronto tendremos estas salas de intervención quirúrgica activas en el nosocomio”.