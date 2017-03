Gremio: en más de 60% bajó la asistencia a consultas en clínicas

10:42 AM El directivo del Colegio de Médicos, Asdrúbal González, afirmó que ha disminuidola concurrencia de personas a los chequeos en centros de salud privados de la zona centro del estado

Anaco.- En lo que va de 2017, las consultas que se realizan en las clínicas privadas de la zona centro del estado han tenido un descenso de 60%.

El señalamiento lo hizo Asdrúbal González, directivo del Colegio de Médicos que agrupa a los municipios Anaco, Freites, Aragua, Santa Ana, McGregor y Libertad.

Dijo que lo que más afecta la visita de las personas a los consultorios es “la crisis por la falta de alimentos, la cual ha ido en aumento desde 2014 y ha obligado a la gente a que destine la mayor parte de sus ingresos en la compra de comida”.

Indicó que también influye el precio de las consultas, pero en menor cuantía. En el colegio han recibido quejas de pacientes por el aumento, “pero la mayoría dicen que dejaron de asistir porque gastan casi todo en productos alimenticios”.

Señaló que la falta de control en los pacientes ha traído como consecuencia el aumento de los índices de morbilidad y mortalidad en la zona centro. “Muchos han migrado a los hospitales, que no están bien dotados de insumos y tienen carencia de médicos especialistas”, apuntó.

González explicó que las consultas privadas han bajado pese a que los médicos “no cobran la cifra que realmente deben”, pues tienen que calcularse de acuerdo a los costos administrativos.

“Una consulta debería estar entre Bs 25 mil y Bs 30 mil, que es lo que cuestan en Caracas y otras ciudades, pero en la zona centro se cobran Bs 12 mil (estaba entre Bs 5 mil y Bs 6 mil) en vista de la crisis alimentaria y económica que se vive en el país”.

Dijo que un médico en una clínica privada debe pagar los costos que genera la papelería, secretaria, limpieza y otros.

Estima que la poca asistencia de pacientes a las consultas ha sido progresiva. “Tuvo un bajón en 2015 de 50%, 60% en 2016 y en lo que va de 2017 ya ha superado este 60%”.

Aclaró que la medicina privada se creó como alternativa de atención al paciente y sólo para 20% a 30% de la población del país que tiene poder adquisitivo para pagarla, o que disfrutan de seguro privado.

Afirmó que ese 70% y 80% restante de la población acude a los hospitales porque sus ingresos no alcanzan para cancelar atención privada.

“El Estado está en la obligación de atender a este porcentaje”.

Hizo un llamado a los alcaldes de la zona centro, al gobernador Nelson Moreno y al Gobierno nacional para que contraten más especialistas, ya que cada vez son más los pacientes que migran a los nosocomios.

“Y los pocos médicos que quedan tienen consultas abarrotadas”. También piden que los doten de insumos y medicamentos.

La paciente Cecilia Azuaje dijo que se controló el embarazo en el hospital de Anaco y “pocas veces me vió el ginecólogo porque sólo hay dos. No voy a pagar por la cesárea pero tengo que comprar todo el kit de operaciones y unos medicamentos que aquí no tienen”.