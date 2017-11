Frank Díaz: "Con el apoyo de los vecinos de Lechería inscribo mi nombre"

Nota de prensa

​Barcelona.- ​El alcalde de Lechería Frank Díaz formalizó este miércoles su inscripción ante la Junta Electoral Municipal de cara a los comicios del 10 de diciembre, contando con el respaldo de todos los vecinos de la localidad.

“Estamos acudiendo ante la Junta Electoral Municipal de nuestra ciudad con más de tres mil 200 firmas en mano que representan el apoyo de todos nuestros habitantes para que mi nombre sea postulado como alcalde de Lechería, ante las nuevas pretensiones del Gobierno de querer usurpar una ciudad como esta, que jamás han tenido y que nosotros, junto a nuestros vecinos, tampoco lo vamos a permitir”, puntualizó el mandatario local.

En este mismo sentido, indicó que se logró superar con creces la recolección de rúbricas en el municipio Urbaneja en tan sólo 48 horas. “Hemos traído más del 100% de las firmas requeridas para postularme, gracias a todos nuestros vecinos, condominios, deportistas y a todas aquellas personas que también forman parte de movimientos culturales en nuestra ciudad por su respaldo”.

Díaz enfatizó que esta es una lucha de todos los vecinos y ciudadanos de Lechería que están respaldando su candidatura para seguir al frente de la mejor gestión y de la ciudad que se ha caracterizado por ser uno de los principales bastiones de la democracia en Venezuela.

Fijó posición

Ante la posición del partido Primero Justicia (PJ) a nivel nacional de no participar en las venideras elecciones municipales, Frank Díaz también fijo opinión al respecto.

Yo respeto la posición de mi partido Primero Justicia, partido que llevo en el corazón y al que le he dedicado gran parte de mi vida; sin embargo, hay un gran compromiso con mi ciudad y con mis vecinos. Tengo años en esta lucha y no podemos darle la espalda a una ciudad que el Régimen nunca ha ganado y no vamos a cederle este espacio”, dijo Díaz.

Destacó que cuenta con un equipo al frente dispuesto a seguir trabajando con compromiso y dedicación para hacer de Lechería la mejor ciudad para vivir y un municipio ejemplo de progreso.