Organización Total aclara estar separada de clínicas allanadas por MP

08:52 PM Eduardo López explicó que las farmacias Meditotal no han mantenido contratos con entidades gubernamentales, ni con las instituciones investigadas por la Fiscalía

Redacción Web

Puerto La Cruz.- La Organización Total (que incluye a las Farmacias Meditotal) aclaró públicamente que no se encuentra ligada a las clínicas del Centro Médico Total Puerto La Cruz y Lechería, ya que estas fueron vendidas a terceras personas el año pasado.

En un comunicado escrito por su presidente, Eduardo López Pérez, este afirma que las empresas de la organización no han mantenido contratos con entidades gubernamentales, ni con las instituciones allanadas recientemente por orden del Ministerio Público. Por tanto, y a diferencia del grupo de clínicas que forman parte de una investigación judicial, las farmacias Meditotal se mantienen en manos de sus propietarios.

A continuación, el contenido textual del comunicado:

Comunicado a de la Organización Total a la opinión Pública

Yo Edurado López Pérez, venezolano, portador de la cédula de identidad No. 13.913.885 en mi calidad de fundador propietario y presidente de la Organización Total, me dirijo a la opinión pública en general, proveedores de bienes y servicios y trabajadores de nuestra organización, en virtud de la información, por demás errada y que sin fundamento ni asidero legal alguno, de manera irresponsable está circulando por los medios de comunicación, que nos afecta de manera negativa, por no ser cierta la información suministrada. Y con intención de proteger nuestro buen nombre y reputación, y dejar en claro nuestra posición, en relación a los hechos que actualmente suceden en el acontecer nacional, aclaro:

1. La Organización Total está conformada en la actualidad única y exclusivamente por las empresas Farmacias Meditotal C.A., Constructora Total 997 C.A., y Odontotal C.A.

2. Las Clínicas Centro Médico Total Puerto La Cruz y y Centro Médco Total Lechería (anterior Meditotal) dejaron de formar parte de la Organización Total desde Agosto de 2016, por haber sido vendidas a terceras personas.

3. Ninguna de nuestras empresas ni sus accionistas mantienen en la actualidad ni han tenido con anterioridad contratos con empresas o instituciones ligadas al ámbito gubernamental.

4. Ninguna de las empresas de la Organización Total tiene en la actualidad, ni han tenido con anterioridad sociedad con ninguna de estas empresas allanadas, ligadas a los hechos que actualmente investiga la Fiscalía General de la República.

5. Farmacia Meditotal ni ninguna de las empresas que conforman la Organización Totalm han sido objeto de allanamiento alguno ni pasarán a manos del Estado, porque no estpan siendo objeto de ninguna investigación por no tener relación con las empresas que están siendo investigadas.

Como es de conocimiento de la comunidad en general, nuestras empresas son el fruto de más de 25 años de sacrificios y esfuerzo empresarial, habiendo logrado entrar en el corazón del pueblo oriental, escogiéndonos como puntos de referencias al momento de hacer sus compras y hemos generado una fuente de trabajo estable para las casi 1500 personas que llegaron a conformarlas. Hoy en día continuamos confiando en Venezuela, donde seguimos invirtiendo en el crecimiento de las empresas que mantenemos, aportando servicios de calidad para la comunidad, a través de los más de 400 colaboradores que las integran actualmente.