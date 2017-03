Importados y caros se consiguen rubros de higiene personal

Marianela Guariguata

Puerto Píritu.- En la zona oeste siguen desaparecidos los productos de higiene personal de sello venezolano y a precio regulado. La casi inexistencia de los artículos se ha agudizado desde el mes de enero.

En algunos negocios se expenden sólo jabones y crema dental de procedencia brasilera, china y mexicana, y que según algunos consumidores, son de mala calidad.

El desabastecimiento de esta mercancía ha generado angustia y molestia en los usuarios, que aseguran que la higiene personal es prioridad, tanto como la alimentación.

“Es inconcebible que sigan sin llegar a los comercios, supermercados y farmacias suficiente pasta dental, jabones y desodorantes. Las pocas veces que han llegado productos y sólo crema dental y desodorante, se acaban de inmediato y muchos tenemos que optar por comprar los artículos importados a precios exorbitantes o los artesanales”, expresó el trabajador Ramón González.

Dijo que hace una semana compró dos desodorantes Lady Speed Stick americanos, uno para su esposa y otro para él. Cada uno costó Bs 8.000. “Ya teníamos casi un mes utilizando bicarbonato con limón e hicimos el sacrificio. Esto ya no se aguanta”.

Desconcierto

A juicio de la comerciante Sofía Morales, “ya es el colmo que no se consigan toallas sanitarias con facilidad, ni papel sanitario. Dos productos tan esenciales y que sigan escasos, eso no tiene nombre. Quien no se ha dado cuenta de que Venezuela es un caos, vive en una cápsula”.

En algunos comercios de Píritu y Puerto Píritu expenden crema dental importada entre Bs 3.000 y Bs 4.000 y los jabones entre Bs 2.500 y Bs 5.000. Artículos como toallas sanitarias, pañales y afeitadoras no los venden en la zona desde hace un mes, aproximadamente.

María Luisa Torres, encargada de un comercio en Puerto Píritu, aseguró que hay pedidos de jabón, champú y pasta dental desde enero y no han sido despachados “ni dan esperanzas de que lleguen”.

La tarde de este martes, en un reconocido supermercado asiático de Puerto Píritu hubo venta de papel sanitario. Las colas para adquirir el producto no se hicieron esperar, pues está desaparecido de los anaqueles.