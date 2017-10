Locales de Píritu y Puerto Píritu se quedaron sin reses

Marianella Guariguata

Zona Oeste.- Los comercios de la zona oeste se quedaron sin carne para ofrecer. Encargados y trabajadores de carnicerías de Píritu y Puerto Píritu aseguraron que desde hace una semana no reciben reses, porque con la regulación de los precios no obtienen ganancias.



Consumidores manifestaron que aunque el rubro estaba caro, se conseguía en cualquier frigorífico. “Ya no encuentro ni carne molida. Hoy (ayer) fui a casi todas y no tienen nada. ¿A dónde vamos a parar?”, señaló el obrero Alcides Ruíz.



En un recorrido realizado por el equipo de El Tiempo se observó que al menos en 12 establecimientos las neveras sólo exhibían mortadelas, algunas chuletas ahumadas y queso llanero.



Según el comerciante Javier Mejías, del mercado municipal de Puerto Píritu, “con la regulación no es posible obtener ganancia. Además, los productores no están trayendo carne ni regulada ni cara. No sabemos hasta cuándo será está situación”.



El vendedor Carlos Borotoche, propietario de una carnicería en el casco central de Puerto Píritu, manifestó que “el proveedor no va a vender al precio que le imponga el Gobierno porque no le da para mantener a un animal, y mucho menos para venderlo. El Estado no toma en cuenta los costos de cría, los insumos que están incomparables y eso nadie lo regula”, aseveró.



El exhorto tanto de consumidores como de vendedores fue hacia la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) para que fiscalicen a las agropecuarias y controlen los precios de los insumos.