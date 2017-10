Corpoelec realizará labores de mantenimiento en varios municipios de Anzoátegui

Nota de prensa

​Puerto La Cruz.- La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) atenderá varios sistemas de líneas de distribución en varios municipios del estado Anzoátegui los días jueves 26 y viernes 27 de octubre, así lo informó la empresa a través de un comunicado.

Jueves 26

San José de Guanipa. 9:00 am a 1:00 pm Avenida La Paz; comunidades: Los Naranjos, Los Tejados I-II, El Limón, Nazareno, Los Pinos y en El Mirador.

Anaco. 9:00 am a 1:00 pm sectores: Las Vegas, El Paraíso, Las Charas, Prados del Este y Vía Los Pilones, desde la manga de coleo del Paraíso hasta campo Los Pilones.

Diego Bautista Urbaneja. 9:00 am a 11:00 am Condominio Casas Botes B

Carvajal. 1:00 pm a 4:00 pm Valle Guanape, sectores: San Rafael, Peña Blanca, Tucusito, El Bolsillo, Higuerote, Inavi, El Placer, Guacamayal, Santa Bárbara, Amparo, Las Pichaguas, Guaribe, Tierra Negra, Boca de Cazupo, Río Grande y Panapito.

Viernes

McGregor. 9:00 am a 1:00 pm Entrada El Chaparro, Las Mayitas, El Milagro, Mahomito, Crucero de Parra, Vía zaraza, La Mula y Manapoco.

Diego Bautista Urbaneja. 9:00 am a 11:00 am Urbanismos: Zeus, Cerro Mar, Arabella, Terraza de Bora-Bora, Palma Dorada, Villa Este, Villa Oeste, Casa Bote C y El Morro.

En este sentido, Corpoelec ofreció disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar.

"Ratificamos nuestra disposición de continuar las mejoras que optimicen el servicio, tal como amerita y requiere el pueblo de Venezuela", señala el ente en la misiva.