Plantas eléctricas colapsaron en el hospital de Anaco

09:42 AM A oscuras quedan los servicios del nosocomio Jesús Angulo Rivas y del anexo infantil cuando se va la luz en la ciudad gasífera.

Zobeida Salazar

Anaco.- Completamente a oscuras quedan las instalaciones del hospital Jesús Angulo Rivas y las del anexo Materno Infantil, cada vez que cortan la luz en el municipio Anaco, o en el sector 23 de Enero, donde está ubicada su sede.

¿La razón? las dos plantas eléctricas que se deberían activar cuando suspenden el servicio están dañadas.

Esta situación se puso en evidencia una vez más ayer entre las 6:00 de la mañana y las 9:00am, tras una interrupción de energía inesperada que se produjo en el sector.

Médicos, enfermeras y obreros del nosocomio, quienes no se identificaron por temor a represalias, indicaron que las dos baterías de estos equipos dejaron de funcionar.

“La de la planta del Materno Infantil se echó a perder hace más de cuatro meses y la del equipo de la vieja sede del hospital, desde hace mes y medio”.

Por tal razón, cuando no hay suministro de energía (y esto se presenta ahora con más frecuencia) los servicios quedan suspendidos, entre ellos las consultas y las cirugías electivas, pues deja de funcionar el aire acondicionado de los quirófanos, consultorios y todo se torna oscuro y no tienen ventilación.

Ayer, durante ese horario, sólo funcionó la emergencia “porque por las ventanas entraba la claridad de la luz solar”.

Indicaron que si va la luz y los médicos están practicando cualquier operación, deben activar linternas o unas lámparas que tiene el hospital, para poder culminarla.

“Allí dejan de funcionar todos los equipos y a rezarle a Dios, para que culmine bien la intervención quirúrgica”.

Los galenos y trabajadores rezan para que no corten el suministro en horas de la noche, “esto es una boca de lobo. Por los pasillos no se puede caminar, sobre todo en hospitalización, no se ve nada y en la emergencia se atienden los casos más urgentes con linternas”.

Señalaron que desde hace más de cuatro meses se reportó la situación a las autoridades del hospital y estas a su vez pasaron el reporte al Instituto de la Salud del estado Anzoátegui (Saludanz), pero todavía no se ha solucionado nada.

Más problemas

Aprovecharon la oportunidad para reiterar que en este hospital no funciona el equipo de Rayos X, desde hace varios años.

Dijeron que el laboratorio clínico sigue con el equipo dañado y no se están realizando exámenes. “Tampoco se cuenta con ambulancias. Las dos que tenían se dañaron desde hace más de dos años”.

Recordaron que el equipo de anestesia de uno de los dos quirófanos del materno infantil, se dañó desde hace más de 15 días, y por esa razón allí también están suspendidas las operaciones electivas. Sólo se están practicando las cesáreas de emergencia.

Respuestas

El director del hospital de Anaco, Juan de Dios Figueredo, indicó que con recursos del presupuesto ordinario que se asigna al hospital, ya compraron una batería para una de las plantas eléctricas, por un monto de Bs 139 mil. “Ya entregamos el cheque al negocio de la Duncan y sólo esperamos que la entreguen”.

Dijo que tramitaron recursos y aspiran a comprar la otra batería el próximo mes. “Mientras tanto, si se va la luz en los quirófanos, se usan unas lámparas auxiliares que compramos para esos casos”.

También se refirió a los sensores de la máquina de anestesia que están dañados. Explicó que la semana pasada, un ingeniero de Saludanz revisó el equipo, levantó un informe con el presupuesto de gastos.

“El ingeniero se encargó el mismo de enviarlo a la alcaldía de Anaco y a Saludanz, para que los apoyen con la sustitución o compra de las piezas dañadas”.

Sobre el resto de los problemas, dijo que se irán resolviendo sobre la marcha. “Ya todas las solicitudes están realizadas”.