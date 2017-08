70% de los antibióticos no se consiguen en los anaqueles

10:19 AM La vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Anzoátegui, Noelia Cabeza, informó que los establecimientos están recibiendo medicinas importadas, pero a costos “muy altos"

María Estaba

Zona Metropolitana.- La joven Cruz Medina lleva más de una semana en busca de antibióticos para su hija que padece de bronquitis.

“Ya he recorrido al menos 15 farmacias y en ninguna he logrado obtener respuesta positiva. Hasta ahora sólo he conseguido una ampolla de Ceftriaxona, gracias a la donación de un conocido”, comentó Medina.

El drama de esta mujer de 28 años se repite a diario desde hace más de dos años. La situación parece no mejorar.

La vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la entidad, Noelia Cabeza, informó que la escasez de antibióticos alcanzó a 70%.

“Está llegando medicina importada, pero a precios muy elevados”.

Mencionó que no sólo los antibióticos están desaparecidos. Según dijo, a la lista de desabastecimiento se suman los hipertensivos, anticonceptivos, antidepresivos, ansiolíticos y para diabetes, entre otros fármacos.

A juicio de Cabeza, el Estado debe activar un mecanismo para controlar que el poco inventario que los proveedores están despachando llegue directamente a las farmacias y no a los revendedores.

“No es posible que las personas acudan a los establecimientos y no encuentren medicamentos, pero a través de las redes sociales se consiguen a todo precio”.

Alto costo

En un recorrido realizado por El Tiempo se observó el poco inventario de antibióticos en farmacias de la zona norte.

Cristian López, trabajadora de Farmatodo, señaló que este tipo de fármacos con precios nacionales está desaparecido “en su totalidad”.

“Sólo nos llegan algunas medicinas. Por ejemplo, el precio de la Amoxicilina está en 45 mil bolívares, mientras que el Cefadroxilo pasa de los Bs 20 mil”. Recordó que en épocas anteriores el costo de estos medicamentos no superaba los Bs 5 mil.