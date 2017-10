Emergencia del hospital Angulo Rivas de Anaco quedó sin médicos

María Aguilera

Anaco.- La mañana de este viernes, un portero de la emergencia del hospital Angulo Rivas de Anaco le comunicaba a los pacientes que “debían ir a otro lugar para ser atendidos”.

El vigilante informaba “que no habían médicos para asistir las urgencias”.

Uno a uno, los enfermos fueron “rebotados”a otros centros asistenciales.

Deyvis Guzmán, el único profesional de medicina en el área, explicó que la doctora que tenía que cubrir las emergencias “no podía hacerlo por cuestiones legales”.

Al parecer, la residente no había consignado una documentación que emite la casa de estudios donde obtuvo el título profesional.

“Por ahora, la doctora no podrá seguir laborando. Esta era su guardia y estamos a la espera de otro profesional que cubra este turno”, explicó.

Guzmán expresó que llevaba 48 horas ininterrumpidas a cargo del área por falta de personal que lo reemplazará.

Quejas

Amalia Rincón fue una de las pacientes que llegó a la entrada del hospital. La mujer que presentaba fuertes dolores abdominales se quejó por las condiciones del recinto.

“Nos estamos muriendo de hambre y también nos matan por falta de atención. No hay nada en el hospital, nunca hay nada”, manifestó.

Indicó que la situación no es nueva. Según dijo, el año pasado acudió al Angulo Rivas con fuertes mareos y vómitos y la trasladaron hasta Cantaura para recibir tratamiento.

“Aquí no me recibieron porque no había nada. No habían doctores ni insumos. Esto es una desgracia que nos cayó”.

Juan Hurtado fue otro de los afectados. Tuvo que devolverse en el mismo taxi en el que llegó, tras una fuerte quemadura con agua caliente.

Fuentes ligadas al recinto hospitalario señalaron que la falta de médicos es “sólo uno de los tantos problemas del hospital”.

Agregaron que los quirófanos del centro de salud están paralizados porque la máquina de anestesia se dañó.

Al parecer, el aparato perdió la calibración y hasta ahora no han conseguido un técnico que solucione la avería.

“Los pacientes son remitidos a Barcelona. En Cantaura tampoco están recibiendo pacientes quirúrgicos. Es horrible lo que estamos pasando aquí”.

Los empleados comentaron que el pasado jueves, un joven que fue atropellado por un vehículo, falleció porque no recibió asistencia. No había insumos.

“Nos duele no poder salvar a la gente, estar de manos atadas. Ese muchacho se murió y el hospital no tenía ni un yelco para ponerle una vía intravenosa”, agregó una de las enfermeras.