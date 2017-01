“Gasto 80 mil bolívares al mes sólo en pañales”

09:47 AM Padres anaquenses se quejaron por los “exorbitantes” precios de los protectores para bebés. Señalaron que ante la escasez de los productos nacionales deben comprar los importados

Danela Luces

Anaco.- “Pagué 30 mil bolívares por un paquete de pañales de 24 unidades. Esto es demasiado. Ya no sé qué hacer porque el dinero no me alcanza para comprarlos y mi bebé los necesita”.

Ese es el testimonio de Lourdes Martínez, quien tiene una niña de 18 meses y, al igual que muchos padres, recorre los establecimientos para adquirir ese producto.

Señaló que ante el alto costo ha tenido que limitar el uso de protectores y recurrir a los llamados pañales ecológicos, elaborados con material plástico y telas absorbentes.

“Se los coloco sólo cuando duerme y trato de reforzarlos con toallas clínicas para protegerla más y evitar que se le irrite la piel”.

Igual que ella, muchas madres andan “a la caza” de este producto a precios justos porque, según denuncian, “los bachaqueros” los ofrecen a costos muy altos y ninguna autoridad ejerce control sobre ellos.

Aura González dijo que su nieto tiene un año y ni siquiera consigue pañales de tela.

“Yo vengo de una generación en la que no se usaban los desechables y hacíamos el sacrificio de lavarlos con tal de que el bebé no sufriera de irritaciones, pero ahora ni eso se consigue”.

En un abasto asiático ubicado en la avenida José Antonio Anzoátegui, se venden paquetes de pañales desechables brasileros de ocho unidades en 10 mil bolívares y de 12 unidades en 11 mil 800 bolívares, y en otro supermercado que está en el cruce de las avenidas Miranda y Bolívar, el paquete de 24 unidades está en 27 mil bolívares. Los padres coinciden en que el desembolso que deben hacer es muy alto.

Roxana Gómez dijo que “ese paquete de ocho pañales brasileros le dura máximo tres días a un bebé pequeño. Necesitas como mínimo ocho paquetes al mes. Gasto al menos 80 mil bolívares al mes sólo en pañales y eso es mucha plata”.

Pidió al gobierno que ejerza control sobre las “mafias bachaqueras”.

Precios justos

Según el listado de precios justos emitido en 2016 por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), el costo de los pañales varía de acuerdo con la cantidad de unidades y la talla.

Según esos datos, los pañales talla P cuestan entre Bs 243,36 y 862,68; los talla P valen entre Bs 186,41 y 1.198,81.

Allí también se fija el costo de los talla G, que oscila entre Bs 250,66 y 992,85, mientras que los de talla XG valen entre Bs 216,41 y 1.055,63.

Los más costosos son los de la talla XXG, que deberían venderse entre Bs 227,23 y 1.108,41.

Opción

Un pañal ecológico elaborado con plástico y tela cuesta 3.800 bolívares. En Anaco se consigue en varios establecimientos y algunas costureras también se han dedicado a su elaboración debido a la alta demanda que hay actualmente.