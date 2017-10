Finqueros denunciaron matanza de caballos

María Alejandra Aguilera

Anaco.- “Están acabando con todo, no tenemos amparo de nadie”.



Esta fue la exclamación desesperada de un ganadero, quien prefirió omitir su identidad por temor a represalias. Explicó la grave realidad que actualmente viven los productores del municipio libertad.



El trabajador del campo informó que semanalmente roban en cuatro o cinco fincas.



Relató que la modalidad más reciente de abigeato consiste en la matanza de equinos y posterior comercialización de la carne para consumo humano.



“Tratan a los caballos como al ganado, los apuñalan hasta desangrarlos para que la carne no se oscurezca y luego le hacen los cortes necesarios para que parezca carne de res”.



El denunciante afirmó que el pasado 2 de octubre tres equinos desaparecieron de sus corrales sin dejar rastro.



Expresó con pesar que luego de una intensa búsqueda halló las pieles y las cabezas cerca de una laguna.



“Los caballos son animales de trabajo, son necesarios para una finca, son herramientas invaluables, no son para comerlos y es doloroso ver un animal tuyo asesinado de esa manera”.



Otro de los afectados, Jorge Flores, apuntó que los cuatreros no sólo se han llevado dos equinos de su finca “Las Guariqueñas”, sino que además “han arrasado con las pocas cosechas que he sembrado este año”.



“Me tienen arruinado. Hace siete días me robaron hasta unos racimos de plátano que tenía en la parte trasera de la casa”.



Flores agregó que los delincuentes han “cargado” con animales de trabajo y de granja, como palas, picos, frutas, verduras y todo tipo de herramientas.



“Hasta las bombonas de gas de la casa se llevan. No tenemos descanso, pues todos los días nos levantamos pensando que nos habrán robado”.



Flores indicó que desconoce si sus animales fueron sacrificados para ser consumidos, pero acotó qué “es lo más probable”.



“Aquí todos nos conocemos y sabemos los sellos de los animales, nadie se va a arriesgar a quedarse con un animal robado”.



Sin condición



Tilman Salazar, presidente de la Cámara Municipal de Libertad, respaldó la versión de los productores y relató como el mismo ha sido víctima del hampa en varias ocasiones.

“Hace una semana me robaron unas 10 gallinas ponedoras, un sembradío de maíz, y varios racimos de cambur, es grave la situación de San Mateo, nos tienen azotados”.