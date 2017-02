Vecinos denunciaron presunta estafa en venta de azúcar

Zobeida Salazar

Aragua.- Vecinos de Aragua de Barcelona denunciaron presuntas irregularidades en la venta de azúcar refinada que realizan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en los sectores populares de este municipio.

Dijeron que jefes de cuadras de los Clap recogieron, hace 44 días, el dinero para comprar el producto a precio regulado, pero en más de seis sectores no ha llegado y tampoco les dan respuestas sobre el dinero.



Pedro Pérez, habitante de Barrio Obrero, indicó que por su comunidad no han aparecido, “y todos cancelamos el monto. Primero dimos Bs 13 mil 750 y luego recogieron Bs 1 mil 750. Supuestamente iban a vender cinco kilos del endulzante, pero nada pasó”.



Señaló que hay más de 300 familias afectadas por esta situación, entre ellas las que residen en los sectores Inavi, La Ceiba, Barrio Obrero, Barrio San Pedro y Boquerón Bolivariano.



Aseguró que en otras zonas de Aragua entregaron el azúcar el martes, “y a nosotros nos negrearon. Tenemos información de que algunos están desviando el producto y lo venden a panaderías”. Agregó que los responsables “no dan respuestas, no se dejan ver la cara”.



José García, del sector Inavi, señaló que a más de 100 familias de esta comunidad tampoco les entregaron el producto. ”Aquí pagamos y seguimos esperando que nos entreguen los cinco kilos de azúcar que supuestamente fueron comprados en la central azucarera de Acarigua”.



Los vecinos piden al gobernador Nelson Moreno y al alcalde Oswaldo García que metan la lupa a los miembros de los Clap, porque “inescrupulosos se aprovechan de la necesidad de la gente y podrían quedarse con el dinero”.



El exconcejal Leonardo Salazar indicó que el Gobierno debe poner mano dura a los comités, porque tampoco dan respuestas sobre la venta de las bolsas de comida, que muchas veces entregan incompletas .



Aclaratoria



El director general de la Alcaldía de Aragua, José Centeno, aclaró que el Ejecutivo local nada tiene que ver con esa venta.



Indicó que una EPS del municipio, en conjunto con la comuna José Gregorio Monagas 19, hizo una negociación privada para expender ese producto. “Tenemos entendido que recogieron el dinero hace un mes, que empezaron a entregar el rubro el martes y algunos no los recibieron. Por eso la alcaldía iniciará una investigación”.

Revisión

El director general de la alcaldía, José Centeno, dijo que representantes de la EPS tendrán que rendir cuentas ante el Estado Mayor de Alimentación, dirigido en Aragua por el alcalde. Aclaró que las ventas que hace el Gobierno local se dan sólo a través de los Clap.