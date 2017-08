15 familias resultaron afectadas por las lluvias en dos sectores de Anaco

María Alejandra Aguilera

Anaco.- Un total de 15 familias de los sectores Pueblo Nuevo y Casco Central de Anaco se vieron afectadas por el intenso aguacero de más de dos horas caído ayer.

El torrencial se inició aproximadamente a las 4:00 de la tarde y no disminuyó la intensidad hasta bien entrada las 6:00.

El servicio de energía eléctrica falló en numerosos sectores, dejando las casas a “oscuras”. Afortunadamente no hubo pérdidas materiales de consideración.

Testimonios

Vecinos de las calles Sucre, Apure, Barinas, Nueva Esparta, Baralt, Democracia, Aragua, Cinco de Julio, 24 de Julio y parte de la avenida Portuguesa indicaron que el nivel de agua subió alrededores 20 centímetros.

Varios negocios informales, como expendios de queso y empanadas también sufrieron el embate de las aguas pluviales.

Liliana Pérez vive en la calle Apure del sector Pueblo Nuevo de Anaco. Con molestia relató que tuvo que “montar guardia” en el porche de su vivienda para que no entrara el agua.

“Nos armamos con tobos y cepillos para sacar el agua, si no me pongo las pilas se me aniega toda la casa. Varios de mis vecinos no tuvieron la misma suerte y el agua se les metió hasta la cocina”.

El ama de casa exigió a las autoridades la evaluación del drenaje ubicado en la calle Barinas. “Está colapsado. Gracias a Dios ayer no pasó a mayores”.

Manuel Romero, habitante de la calle Barinas, también colocó “barricadas de trapos” en la entrada de su vivienda, pero esto no impidió que el agua ingresara hasta la parte trasera.

Dijo que hace un año realizaron reparaciones en la red de drenajes de esa calle, pero “no sirvieron de nada”.