Al menos Bs 64 mil al mes se requieren para lonchera

Danela Luces

Anaco.- Al menos 16 mil bolívares semanales se requieren para preparar la lonchera de un niño, debido al alto costo de los ingredientes que se usan en la elaboración de los alimentos, entre ellos el jamón, el queso y el pan de sandwich.



Así lo constató el diario El Tiempo en un sondeo entre padres y representantes que residen en Anaco, quienes expresaron su preocupación por los precios de los productos y el escaso poder adquisitivo de la gran mayoría.



Los padres coinciden en que el bono de alimentación actual que equivale a Bs 63.720 no alcanza “ni para cubrir los gastos de la merienda escolar”.



Señalaron que al menos 61,32% del ingreso integral fijado en 104.358 bolívares mensuales debe ser destinado a la preparación de las loncheras, pues el desembolso mensual es de aproximadamente 64 mil bolívares.



“Semanalmente compro 5 mil bolívares de jamón y 5 mil más en queso. Busco las marcas más baratas, porque dependiendo de eso varía el precio. Prefiero el pan de sandwich que preparan en las panaderías porque es más barato y pago 3 mil 500 bolívares por paquete. El jugo de dos litros me cuesta al menos 2.500”, dijo la docente Ana Rodríguez, quien señaló que no gasta tanto como otros padres porque tiene sólo un hijo.



El ama de casa Yulieska Rojas indicó que compra la masa lista para hacerle pastelitos a su niño y otros ingredientes como jamón, queso y salchichas, porque le resulta más barato que darle dinero para adquirir la merienda en el colegio.



“Trato de variarle el menú diario. La masa para pastelitos me cuesta casi 3 mil bolívares. Entre el jamón y el queso gasto aproximadamente 12 mil bolívares, el paquete de salchichas cuesta 8 mil, el paquete de pan de sandwich 2 mil 500 bolívares y le tengo que dar 500 bolívares diarios para el jugo. Si sumas son 28 mil bolívares. Cuando mi hijo pequeño vaya al colegio no sé cómo haré para sacar tanta plata”.



La abogada Rosana Pérez expresó que en su caso son dos niños que estudian 6to y 9no grado y no les da dinero para comprar en la cantina del colegio porque el gasto sería mayor.



“Cada empanada cuesta 600 bolívares y el jugo también. Tendría que darles 1.800 bolívares diarios y semanalmente serían 9 mil bolívares. No puedo destinar 18 mil bolívares semanales a las loncheras de mis hijos, porque eso implicaría un desembolso de 72 mil bolívares al mes. Por eso prefiero preparar las loncheras en la casa y llevan agua. Así sale más barato”.



Incrementos



Al comparar los precios actuales con los que regían hace un año, se observa un incremento notorio en los principales ingredientes para preparar los desayunos de los pequeños.



Por ejemplo, mientras en el primer trimestre de 2016 un kilo de jamón ahumado se ubicaba en 1.750 bolívares, ahora se consigue como mínimo en 6.500 bolívares, lo que representa un aumento de 271% en el valor.



En el caso del queso amarillo, a principios del año pasado se adquiría en 5 mil bolívares el kilo y ahora el más barato está en 14.100 bolívares, es decir, 182% más de lo que costaba.



El paquete de pan se ubicaba en 450 bolívares y ahora está en 2.430 bolívares. El aumento es de 440%.



Precios

Aunque los precios de los productos varían según la marca, entre los ingredientes que se necesitan para preparar una lonchera se consigue el kilo de jamón de pierna en 12.600 bolívares, el de espalda en Bs 9.250 y el fiambre en Bs 6.300. El queso duro se ubica en Bs. 5.200 y el paisa en 9.800 bolívares.



Aumento

“El año pasado gastaba, en promedio 2.600 bolívares para preparar la lonchera de mi hijo. Ahora necesito seis o siete veces más de ese monto. Esta inflación nos está devorando”, señaló el ama de casa Carmen Sánchez, al consultarle sobre el tema de las meriendas escolares.