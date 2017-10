Comerciantes reportan baja de 70% en ventas de pollo

Zobeida Salazar

Anaco.- Expendedores de pollo del municipio Anaco reportaron ayer una drástica baja de 70% en las ventas, debido a los constantes aumentos que ha experimentado el producto en lo que va de año.



El kilo de ave beneficiada desde enero hasta la fecha se ha incrementado a nivel de consumidor, entre 120% y 147%. Es decir, de Bs 15 mil pasó a costar en este momento entre Bs 31 mil y Bs 33 mil en el mercado municipal, mientras que en los abastos y supermercados ya se ofrece en Bs 37 mil el kilo.



Los expendedores dijeron que no son responsables de los aumentos constantes que sufre el producto, sino que los distribuidores les suben los precios al mayor prácticamente cada ocho o 15 días.



Amílcar González, quien tiene un puesto en el mercado municipal, indicó que las ventas están mal. En este momento los distribuidores les venden el pollo al mayor entre Bs 28 mil y Bs 30 mil, y en otros lugares hasta en Bs 33 mil.



Dijo que apenas le están ganando 15% y 20% a la venta del pollo. Explicó que él ofrece el kilo de ave un poco más barato, a Bs 29.990, porque los distribuidores provenientes de Maracay, Valencia y Puerto La Cruz le hacen descuento, por la cantidad de pollos que compra. “Pero los demás lo venden hasta en Bs 33 mil y Bs 35 mil, porque lo compran más caro”.



Baja en charcutería



González pidió a las autoridades que les metan la lupa a los mayoristas y a los distribuidores, quienes son los que aumentan el precio a cada rato. “Estamos esperando el nuevo pedido y ya anunciaron que viene otro aumento”.



José Mujica, encargado de un negocio ubicado en la avenida Portuguesa, indicó que esta semana, los mayoristas le vendieron el kilo de pollo en Bs 31 y “yo lo vendo en Bs 37 mil, para que las ventas no me sigan bajando. Prácticamente no le gano nada”.



Los consumidores saltan cuando ven los precios. Pero muchos terminan adquiriéndo. Compran porque en cuanto a proteínas es lo más barato que se vende en el mercado, donde el kilo de carne de res ya está en Bs 50 mil y la de cochino en Bs 50 mil.



El vendedor Amílcar González aseguró que las ventas de la charcutería también van “palo abajo”. En lo que va de año el descenso se ubicó en 90%. Dijo que el mes pasado el jamón fiambre, el más barato, costaba Bs 26 mil para el consumidor y ahora se ofrece en el mercado a Bs 55 mil (en abastos es más caro). El jamón de pierna de Bs 82 mil pasó a Bs 160 mil y el ahumado de Bs 82 mil y Bs 95 mil a Bs 170 mil. La mortadela de pollo, de Bs 49 mil, pasó a Bs 55 mil.

El ama de casa Vilma Sarmiento dijo que “ya no encuentra qué hacer para estirar el dinero. Lo que percibimos en la casa apenas alcanza para comprar un pollo cada quincena”.



Juan Silvera, ama de casa, dijo que el pollo “es lo único que se puede comprar por ahora, porque el queso, el pescado y la carne de res ya son inalcanzables”.

Detalles

El vendedor Amílcar González señaló que los vendedores del mercado apenas ganan entre 15% y 20% por la venta de las aves, ya que deben sumar también los gastos que les genera el personal, el paquete de bolsas que está en Bs 30 mil y otros.