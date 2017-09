Entre penurias, abuelitos cobraron la pensión

J. Camacho / A. Maigua / C. Reyes

Puerto La Cruz.- Después de sortear colas kilométricas, un sol inclemente y con algo de suerte para algunos, ayer los abuelitos cobraron la pensión que otorga el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), luego de tres meses en los que el pago se efectuaba por “retazos”.

Con el aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro a principios de mes, los pensionados cobrarían un total de Bs 177.507,44.

El vecino Luis Rodríguez fue uno de los que lograron obtener el dinero completo. Sin embargo, no dejó de señalar las penurias que pasó para cobrar.

“Tuve que llegar a las 5:00 de la mañana y me tocó el número 187, si no hago así no cobro. Antes de esto vine nueve veces para cobrar y poder comprar algo de comida”, indicó Rodríguez, quien hizo la cola en el Banco Fondo Común, ubicado en el sector Las Garzas.

Pago a medias

Benjamín González no tuvo la misma suerte cuando trató de retirar su pensión en el Banco Occidental de Descuento (BOD) de la Torre Porteña de Puerto La Cruz.

Luego de permanecer cinco horas en cola (7:30 am a 11:30 am), solamente pudo llevarse Bs 80 mil a su casa.

“Los bancos no son los que no les pagan a los pensionados, es el Gobierno que, según, no depositó completo”.

En el Banco del Tesoro, con sede en Lechería, los adultos mayores denunciaron “operación morrocoy”.

“Estamos aquí desde las 4:00 am y salió un trabajador y nos dijo que nadie entra y nadie sale. De paso nos pagaron Bs 150 mil y nos dieron billetes de Bs 10 y 20, esto es un abuso”.

En la sucursal del Banco Bicentenario ubicada en Puerto Píritu, a las 10:30 am un empleado les anunció a los pensionados que el dinero se había acabado.

La noticia fue un balde de agua fría para Mariela Campos y María Jiménez, quienes llegaron a la agencia a las 5:00 am y se regresaron a sus casas con las manos vacías.

VENTA DE CUPOS

Pensionados que esperaban en el Banco del Tesoro del Paseo de la Cruz y el Mar denunciaron que algunas personas se van desde la madrugada a hacer la cola para, posteriormente, vender el puesto hasta en Bs 10 mil. Aseguraron que estaban pagando el monto completo de la pensión.