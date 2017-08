Equipos de línea blanca no bajan de Bs 1 millón

Alejandra Maigua

Zona Norte.- Si vivir el día a día en Venezuela es costoso, equipar con electrodomésticos una casa cuesta “un ojo de la cara” para un ciudadano que sólo perciba el salario mínimo integral (250 mil 531 bolívares).



Entre 1 millón y Bs 7 millones de bolívares debe desembolsar una persona que desee adquirir una lavadora o una cocina.



Marta Trinidad, quien revisaba los precios de las neveras en la tienda Multiroyal de la calle Juncal de Puerto La Cruz, quedó atónita al ver los montos que marcaban los equipos.



“Se me dañó la nevera hace un mes y por eso estoy buscando los precios de una nueva, pero ¿de dónde saco Bs 3 millones para comprar una?”, se preguntó, y al mismo tiempo se respondió: “No tengo de dónde porque apenas me alcanza para comer”.



Y como Trinidad, la historia la repetían casi todas las personas que entraban y salían de la tienda.



Por las nubes

Tony Nomnom, encargado de Multiroyal, indicó que los altos precios de los equipos de línea blanca se deben a los elevados montos con los que importan.

“Y eso que nuestro margen de ganancia no pasa del 20%”, destacó.



El trabajador, que lamentó que en el último trimestre las ventas descendieron 90%, aseguró que desde hace 45 días no les despachan mercancía debido a las protestas antigubernamentales desarrolladas en la capital del país.



“Como no hemos renovado inventario, no hemos aumentado el valor de nuestros productos”, aseguró.



En esa sucursal se puede encontrar una cocina entre Bs 1 millón 200 mil y hasta Bs 3 millones 500 mil, dependiendo de las características.



Una lavadora supera el Bs 1 millón, si es “la más sencilla”, pero si se desea una automática podría llegar a Bs 7 millones.



Mientras que en Barcelona, el propietario de la tienda Súper Colchones, Charlie Kawas, ubicada en la avenida Fuerzas Armadas, dijo que un aire acondicionado tipo split cuesta Bs 4 millones 700 mil y un televisor de 32 pulgadas está en Bs 1 millón 900 mil.



Realidad

El presidente de la Cámara de Comercio del municipio Simón Bolívar, Wael Raad, aseveró que la realidad de la mayoría de los comerciantes de línea blanca no es muy alentadora.



Explicó que los precios de estos productos están muy por encima del salario mínimo por la inflación que atraviesa el país y que por ello sus ventas han presentando palpables declives.



Raad enfatizó en que el Gobierno nacional debe desmontar el control cambiario y fijar el precio del dólar para que los comerciantes empiecen a sentir confianza de invertir y así impulsar la economía venezolana.