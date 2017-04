Hasta 60 mil bolívares gastaron temporadistas en las playas

Giovanna Pellicani

Puerto La Cruz.- Quienes decidieron disfrutar de un día de distracción en los balnearios del estado Anzoátegui y los que limitan con Sucre durante Semana Santa, necesitaron como mínimo 60 mil bolívares para costear los gastos de un día de recreación para cuatro personas.



“Fui con mi esposa y dos hijos para Isla de Plata, en Guanta, y gasté Bs 60 mil 800 entre los pasajes del bote que costaron Bs 1.700 cada uno, el almuerzo (cuatro pargos fritos con ensalada y yuca) a Bs 44 mil y un refresco de dos litros Bs 10 mil”.



Así fue el día de playa que tuvo el vendedor de repuestos Esteban Fuentes, durante ésta temporada.



Contó que para abaratar costos se llevó dos litros de agua filtrada, un kilo de cambur y una patilla, lo cual significó un gasto adicional de Bs 6 mil.



El director municipal de Turismo de Guanta, Jhon Pita, explicó que en los balnearios de la jurisdicción portuaria se consiguen opciones más económicas.



Indicó que a través del muelle de La Baritina se están movilizando, diariamente, unos dos mil turistas durante el asueto.



“Hemos notado un aumento de los visitantes. Las islas llegan a su tope de ocupación diaria y los bañistas se retiran satisfechos”.



Colapso



Quienes no han podido registrar la misma afluencia que en años anteriores son los socios de la Cooperativa de Transporte Turístico de Anzoátegui (Cootanz). Ellos se mantienen activos en uno de los muelles del Paseo de la Cruz y el Mar, en la capital del municipio Sotillo.



El presidente de esa asociación, Ramón Vargas, explicó que para la temporadas previeron la utilización de ocho embarcaciones propias y siete de pescadores que prestan su colaboración, pero esto varía por día.



“Estamos movilizando a unas 900 personas a diario, pero hace un par de años trasladabamos a dos mil personas a El Faro, El Saco y Puinare”, señaló.



Reveló que muchas personas quedan en cola porque no logran ser trasladarlas a tiempo hasta el destino solicitado.



Lisbeth Romero viajó junto con su esposo hace dos semanas a los mencionados balnearios y relató que desembolsaron Bs 46 mil en dos platos de comida, un litro de refresco, pasajes en bote y una ración de tostones.



Aseguró que la calidad y cantidad de comida que sirven en los restaurantes de las islas ha desmejorado.



Opciones



Aquellos que viajan en transporte público desde el terminal de Puerto La Cruz hasta las playas de Guanta y del estado Sucre Conoma, Arapito, Arapo, Colorada, Pescadores, Vallecito y Valle Seco gastan Bs 350 en pasaje, pero el costo de los alimentos es similar a los mencionados. Sin embargo, existe mayor variedad.



En estos balnearios, propios y visitantes pueden adquirir empanadas, arepas y tequeños en menos de Bs 1.000, opción que algunos, como Antonio Moy, aprovechan para alimentarse ellos y los más pequeños.



“Ya no se ve tanta gente en estas playas porque los conductores temen que les hurten las baterías”.



Los estacionamientos ya no son tan seguros como antes, agregó.



Más seguro



Andry Cedeño viene al estado Anzoátegui cada vez que puede para visitar a su madre Luz. Aseguró que en los días festivos o de temporada todo es más caro en los balnearios de la entidad, pero señaló que las playas del municipio Urbaneja son más vigiladas.



“En Lechería se gasta desde 1.000 bolívares en un perro caliente. Todo es caro, es mejor llevar sus propios alimentos, pero yo prefiero ir a playa Cangrejo, Lido o la Hostería porque son más seguros”, indicó.



En estos parajes de la jurisdicción morreña un plato de pescado frito con ensalada y arepitas cuesta desde Bs 18 mil.



Otros como Renny Torres, quien alquila toldos en las playas de Urbaneja, contó que la afluencia de temporadistas no se parece a la de años anteriores.



“Muchas personas que llegaron después de las 11:00 de la mañana, se bañaron y se fueron. La mayoría se quejaba por el costo del toldo que alcanzó los Bs 6.000”.



En esta oportunidad los vehículos no colapsaron los estacionamientos de dichas playas. Al parecer la mayoría de los temporadistas hizo uso del transporte público.

Semana Santa

El gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, informó que durante el asueto de Semana Santa han ingresado a la entidad un millón 735 mil personas, además aseguró que la temporada ha permitido percibir 150 mil millones de bolívares, producto de las visitas recibidas y actividades realizadas en distintas zonas.