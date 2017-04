La inflación “se ha devorado” 14 aumentos salariales en 4 años

Yeraldyn Vargas Rivas

Puerto La Cruz.- El 14 de abril se cumplirán cuatro años desde que Nicolás Maduro resultó electo presidente de Venezuela. Cinco días antes, bajo la figura de jefe de Estado encargado (tras el fallecimiento de Hugo Chávez Frías, el 5 de marzo de 2013), realizó lo que sería el primer aumento salarial (de 14 hasta ahora) de su gestión, un ajuste de 40% para ser pagado fraccionado, 20% en mayo, 10% en septiembre y el resto en noviembre, lo que elevó el sueldo mínimo de 2.047 bolívares a Bs 2.661,78.

En noviembre de ese mismo año decretó otro incremento, con lo cual la remuneración mensual quedó en Bs 2.927,95.

Maduro asumió el país con una inflación de 25,2%, según cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV). Al cierre de 2013, se ubicó en 58,2% de acuerdo con el ente emisor.

En 2014 cerró por el orden de 68,5%; y en 2015, que fue la última vez que el BCV publicó este tipo de estadísticas, alcanzó 180,9%.

“Se ha ido comiendo el sueldo”, expresó el presidente de Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero, quien aseguró que no hay aumento salarial que aguante frente a la inflación. Desde que Nicolás Maduro está gobernando han sido 14 los incrementos de sueldo mínimo. Sin embargo, la masa laboral insiste en que “los aumentos valen cada vez menos”.

“Hace cinco años, no imaginé ganar Bs 40 mil y que me alcanzara sólo para pagar pasaje, comprar un cartón de huevos y un pollo que no pase de dos kilos”, manifestó Marian Rangel, empleada de una farmacia.

En 2014, Maduro hizo tres ajustes salariales: en enero (10%), mayo (30%) y diciembre (15), respectivamente. El ingreso mínimo pasó a Bs 4.889,11.

En 2015, el mandatario nacional realizó cuatro más: febrero (15%), mayo (20%), julio (10%) y noviembre (30%). La bonificación mensual alcanzó los 9.648,18.

Al año siguiente, el jefe de Estado elevó 120% el sueldo mínimo, con cuatro ajustes (en marzo, mayo, septiembre y noviembre). Lo ubicó en Bs 27.092. En enero de 2017, anunció lo que sería el primer aumento de este año, que entró en vigencia ese mismo mes; y fue de 50%. El sueldo mínimo pasó de 27.092 a 40 mil 638 bolívares.

Posiciones

Para el presidente de Fetranzoátegui, “la inflación se ha devorado y se seguirá devorando cualquier aumento, mientras no sea controlada, con la única manera que puede hacerse: produciendo”.

Mencionó que en la entidad hay más de 60 mil trabajadores que “estiran un bolívar para completar el otro porque el sueldo no les alcanza”.

Señaló que el salario mínimo apenas cubre las necesidades básicas de una familia durante dos días, por lo que han considerado que un trabajador debe ganar, “por lo menos”, Bs 80 mil semanal.

Para Barrero, cada vez es más preocupante las condiciones de la masa obrera. Aunque el BCV, desde 2015, no publica el índice de inflación, hay quienes advierten que está por encima de 600% con tendencia a seguir subiendo “desenfrenadamente”.

“Cuando Maduro llegó al poder podíamos comprar y hacer más de mil veces las cosas que adquirimos o disfrutamos actualmente. Así que aunque el BCV se niegue a difundir las cifras, es notorio que la inflación nos está devorando”.

A juicio del presidente de la Federación de Cámaras (Fedecámaras) en Anzoátegui, Héctor Luna, mientras el Gobierno no reduzca el gasto público y elimine el control cambiario “cada vez que haya aumento de sueldo, subirá la inflación”.

2.000

por ciento puede llegar a ubicarse la inflación en 2017, según estimaciones de la Fedecámaras_Anzoátegui. El presidente de este gremio, Héctor Luna, recordó que a principio de 2013, estaba por el orden de 20%. “La gente se quejaba, pero todavía se podía ahorrar, viajar, se podían adquirir bienes”.