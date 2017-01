Precio de la batería más barata está en casi dos salarios mínimos

Argel Fernández

San José De Guanipa.- Para sustituir la batería de un vehículo, el propietario tiene que disponer de casi dos salarios mínimos (Bs 81.276).



El costo de los acumuladores más demandados y baratos se ubica en Bs 76.384, según la lista oficial de la Distribuidora Duncan, ubicada en la avenida Fernández Padilla de Guanipa.



Ese es el único establecimiento en la zona sur de Anzoátegui donde expenden esos equipos a precios oficiales.



Unos de los dueños de vehículos que se asombró del costo fue Digno Marín, quien contó que en septiembre de 2015 gastó Bs 8.064 y enero de este año vale casi 80 mil (891% de aumento).



“No he podido comprar la batería; tuve que parar el carro para ver si logro reunir el dinero, pero eso significa el salario mínimo de dos meses”.



La trabajadora de mantenimiento, Dannys Silva, contó que el 31 de diciembre le robaron la batería de su carro y lo moviliza con una prestada porque no ha podido reunir para adquirir una nueva.

Para Pedro Arfen, el incremento del dispositivo electroquímico “es una obscenidad”, porque la última vez que la compró (de 700 amperios) estaba en Bs 17 mil. “Ni ahorrando se puede adquirir”.

El conductor Hernán Guédez contó que la empresa para la que trabaja le compró dos acumuladores al camión que maneja. “Cada uno salió en Bs 93 mil (800 amperios)”.

Inflación y colas

En el centro de distribución Duncan, ubicado en Guanipa, acude gente de la zona sur, incluso del estado Monagas.

Un conductor de Punta de Mata dijo que vino a Anzoátegui porque allá le venden la batería “bachaqueada” hasta en 200 mil bolívares.

Aunque ya los compradores no amanecen en colas desde mediados del año pasado, las ventas no cesan.

Voceros de esa tienda, que dijeron no estar autorizados para declarar, señalaron que en diciembre hubo dos aumentos de precios de los acumuladores.

Los que costaban 45 mil se elevaron para ese momento entre 80 y 90 mil.

El director de la Oficina de Atención y Reclamos Comunitarios (Omarco) en Guanipa, Néstor González, indicó que han verificado los precios y comprobado que vienen asignados de la planta.

Señaló que hacen intentos para reducir las colas frente al establecimiento Duncan.