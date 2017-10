Precio del tambor de agua potable subió hasta 329%

Zobeida Salazar

Anaco.- Vecinos de sectores de Anaco se quejaron porque el precio del tambor de agua que venden las cisternas privadas ha subido entre 257% Y 329%, en lo que va año, y las autoridades municipales no han hecho nada por controlar esta situación.



En enero los 200 litros de líquido se vendían en 700 bolívares, luego de un par de semanas los ofrecían entre Bs 1.000 y Bs 1.500; y actualmente cuesta entre Bs 2.500 y Bs 3.000.



El presidente del Comité de Usuarios de la ciudad gasífera, Danny Moreno, informó que a diario reciben “centenares” de denuncias por el alto precio del servicio. Las personas se ven obligadas hasta a pedir prestado para poder gozar del suministro porque en el municipio el abastecimiento hidríco es deficiente.



Reconoció que la alcaldía ha hecho inversiones para mejorar el envío de agua; “pero aún hay muchos sectores donde no llega ni una gota por las tuberías y las comunidades que sí perciben el líquido potable, lo reciben sólo una o dos veces por semana”

El presidente del Comité de Usuarios recordó que existe el decreto municipal, N° AMA/SM-001-2016, que establece que el precio del tambor de agua es de Bs 100. La norma comenzó a regir el año pasado y sigue vigente.

En marzo de 2016, tras un paro general y protestas por parte de los cisterneros privados en rechazo a la medida, acordaron subir el monto a 150 bolívares.



Moreno denunció que el gobierno municipal tampoco controla las tarifas en los llenaderos.



“Deben revisar los costos para hacer ajustes reales”, manifestó.



Más denuncias



Moreno señaló que la especulación sobre todo afecta a los habitantes de sectores como El Palmar, Nuevo Amanecer, Chacaíto, Valle Lindo, Francisco Carvajal, Vista Alegre, Anaquito, Los Jardines, Simón Bolívar, Primero de Mayo, Un Solo Pueblo, El Ocho, Ocana, Sierra Cinco, El Siete, Caucagüita, Viento Fresco, 23 de Enero; y las calles Negro Primero, avenida Bolívar, Trujillo, Sucre, Primero de Mayo, Caballero Sarmiento del casco central y sectores adyacentes.



Los vecinos de las comunidades refirieron que durante 2017, las tarifas las han aumentado en más de tres oportunidades.



“A las zonas más lejanas les venden más caro. Los cisterneros nunca han respetado los precios que establece la resolución municipal. A nosotros no los venden en Bs 3.000”, dijo Josefina Pérez, residente del sector El Siete.

Ingrid Barrios y Yesenia Pérez, habitantes de la calle Bolívar, manifestaron que desde hace años no les llega agua por tuberías.



Indicaron que en la comunidad antes recibían el líquido hasta tres veces por semana.



Amalia Silvera, vecina del sector Viento Fresco, manifestó que sus bolsillos “están sufriendo” porque por 10 tambores de agua que compran, cada ocho días, deben pagar 30 mil bolívares.



“Esa cantidad de agua no alcanza, se va en un día, sobre todo cuando tenemos que lavar, bañarnos, hacer la limpieza, y usar los baños. Y si la familia es grande, menos dura”, expresó.



María Suárez, de la comunidad Los Jardines, agregó que los choferes de cisternas argumentan que deben recorrer varios kilómetros para llenar agua; y lo que perciben no les alcanza para el mantenimiento de las unidades y cubrir los gastos familiares.



La mujer solicitó a las autoridades municipales que mejoren el suministro por tuberías o en su defecto que se la distribuyan a través de camiones, de manera gratuita.



El vocero del Comité de Usuarios dijo que han denunciado la irregularidad ante la dirección de Acueductos de Anaco, y no han obtenido respuestas.



El presidente de la Comisión de Ambiente y Servicios Públicos del Concejo Municipal, Hermys Bermúdez, dijo, recientemente, que el decreto sigue vigente hasta que el Ejecutivo local se vuelva a reunir con las partes involucradas para fijar las nuevas tarifas.