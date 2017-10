Productores sólo sembraron 20% de la meta de maíz

Zobeida Salazar

Aragua.- Los productores independientes de la zona centro de la entidad planificaron sembrar para este año 45 mil hectáreas de maíz. Sin embargo, sólo alcanzaron 20% de la meta.

En noviembre, cuando se espera el tiempo de cosecha, tres mil pequeños y medianos trabajadores del campo, que lograron trabajar las tierras con recursos propios, recogerán apenas nueve mil hectáreas de cereal blanco y amarillo.

¿La razón?: falta de dotación por parte de las tiendas de Agropatria y el alto precio de los insumos que ofrecen en los negocios ajenos a la red estadal.

El director de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora (Canez), Leonel Márquez, explicó que agricultores de Aragua, McGregor y Santa Ana no tuvieron oportunidad de adquirir materiales a costos accesibles en las sedes de Agropatria situadas en Aragua de Barcelona y El Tigre.

“Cuando lograron tener acceso a las tiendas del Gobierno, entre agosto y septiembre, no encontraron suficientes productos y por eso no pudieron cumplir la meta. El productor siempre paga las consecuencias de la mala planificación de Agropatria y de otros entes del gobierno. Para obtener una buena cosecha la siembra debió hacerse entre finales de mayo y finales de junio, y en ese lapso no contaban con insumos”, aseveró.

Márquez dijo que la mayoría de los trabajadores del campo “quedó con los crespos hechos”, sin sembrar, pese a que algunos contaban con recursos. No obstante advirtió, que el dinero era insuficiente para costear los gastos de la faena.

Detalles

El director de Canez señaló que un saco de abono de 50 kilos, que a precio justo se vende en 10.500 bolívares, en los locales privados y los revendedores lo ofertan en Bs 45 mil. El saco de urea de 50 kilos cuesta Bs 8. 500 y en el mercado informal se consigue en Bs 30 mil.

Agregó que 10 litros del veneno que usan para alejar a las plagas de siembra cuyo valor es de Bs 90 mil lo venden en Bs 350 mil; el saco de semillas de maíz de Bs 80 mil lo ofrecen entre Bs 150 mil y Bs 280 mil; y el saco de 17 kilos de limpia maíz que cuesta Bs 74 mil lo consiguen en Bs 400 mil.

Dijo que algunos productores que invirtieron recursos en la preparación de la tierra “para no perder el trabajo, hicieron compras por Internet y nunca les llegaron. Fueron víctimas de estafas, están quebrados”.



El productor Miguel Camejo de Aragua señaló que sólo han recibido apoyo los productores de las comunas y de los consejos comunales. “Todavía estoy esperando un turno para que Agropatria me venda insumos”, expresó.