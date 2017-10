Venta callejera de repuestos para celulares está en auge

10:00 AM Ante los costos excesivos de accesorios para teléfonos móviles, comerciantes informales ofrecen el producto para competir con comercios establecidos

Sol Vargas García

El Tigre.- Ante la crisis económica y el bajo poder adquisitivo, los comerciantes informales tomaron la iniciativa de atender la demanda y ofrecer al público, a precios accesibles, los accesorios y la reparación de teléfonos celulares.



La modalidad se ha vuelto viral en los alrededores del mercado municipal y la plaza Bolívar de El Tigre, con mayor presencia en las calles Brasil, Miranda y Caroní.



En un recorrido se observaron al menos seis tarantines donde ofrecen la mercancía usada, pero en buenas condiciones, lo que se ha convertido en una alternativa para los usuarios de móviles.



Habilidad



La mayoría de los buhoneros tienen pericia en el sistema electrónico y digital, y son diestros en la reparación, liberación y actualización de teléfonos.



Emilio Salazar, quien desde temprano preparaba su nuevo lugar de trabajo, porque con anterioridad laboraba en un agente autorizado de una empresa de telefonía digital, señaló que tiene seis meses en el ramo y no se queja. Obtiene ganancias para sobrevivir.



Explicó que no son repuestos de procedencia dudosa, sino que ellos compran los celulares a personas que necesitan con urgencia dinero para adquirir alimentos o buscan resolver un problema económico.



Los más buscados son las baterías de las marcas Samsung y BlackBerry, en todos los modelos, las cuales oscilan entre los 10 y 25 mil bolívares.También vende carcazas.



Resaltó que la mercancía no es robada ni la compran a los delincuentes, ya que los clientes interesados en negociar sus aparatos, lo adquieren al mayor, en mercado libre, o están pendientes de las tiendas que están en inventario o cerrando, para luego abastecer sus puestos.



Variados



César Augusto Idrogo señaló que venden cualquier marca y modelo de celulares básicos, Android o Smartphones, pues ante los costos excesivos de accesorios se considera una alternativa para los clientes.



Sostuvo que los repuestos y baterias de dispositivos más buscados son Sendtel, Nokia, Samsung, BlackBerry, Huawei y Blue.



“Lo que más tiene salida son los pin de carga, baterías y pantallas, cuyos precios oscilan entre 250 y 300 mil bolívares, pero el costo de los móviles oscila entre 800 y 2 millones de bolívares. A su juicio, vale la pena ahorrar un poco.



“La revision cuesta 5 mil bolívares y las reparaciones entre 40 y 50 mil para los de alta tecnología, los normales en 10 y 15 mil, teclado entre 5 y 7 mil, y el valor de las placas depende de las condiciones”.



“No es mercancia dudosa, somos trabajadores honestos”.

El comprador Carlos Morales dijo que la batería le salía costosa en una tienda y prefirió acudir a los buhoneros. Se ahorró Bs. 30 mil.



El comisario José Gámez, jefe de la policía municipal, indicó que estarán atentos a este tipo de actividad para averiguar si son objetos provenientes del delito.