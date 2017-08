Lista escolar ronda el millón de bolívares en Anaco

María Alejandra Aguilera

Anaco.- Padres y representantes calcularon en al menos un millón de bolívares el gasto que deberán hacer este año para completar la lista de útiles escolares para sus hijos, según los precios observados en las tiendas y librerías de Anaco y Cantaura.



Antonella Sánchez, trabajadora de una papelería pequeña en el centro de la capital freiteana, relató que los clientes “escudriñan” por todo el local para adquirir los artículos más económicos. Indicó que un cuaderno pequeño puede costar Bs 8mil, mientras que una libreta grande supera los Bs 90 mil.



“Las cosas están demasiado caras y muy escasas. Los proveedores no traen con la misma frecuencia. Con este aumento loco del dólar, las cosas se pusieron incomprables, los padres tratan de adquirir lo básico para que los chamos puedan entrar al colegio”.



La vendedora explicó que aún se consiguen materiales como foami de colores, pinceles, pinturas al frío, plastilinas y creyones. Resaltó que las resmas de hojas blancas que llegan al establecimiento son pocas y muy costosas, por lo que ofrecen como alternativa empaques de 50 y 100 hojas para poder surtir todas las listas escolares.



Sánchez explicó que para completar una lista escolar de un pequeño de educación inicial (la cual es una de las más exigentes), se necesita al menos un millón de bolívares.



“Una lista de preescolar tiene al menos tres cajas de colores. Si cada caja cuesta Bs 60 mil, tenemos un gasto de Bs 180 mil únicamente en creyones”.



Otra encargada de una piñatería y papelería de Anaco que no quiso identificarse, señaló que cada semana incrementa el precio de los artículos, dependiendo del comportamiento del dólar paralelo en ese momento.



También se refirió a la escasez de libros, puesto que la mayoría de las empresas han emigrado. Las ventas del producto han disminuido, y son más los clientes que se horrorizan con el precio que los que compran el texto.



“Las madres prefieren que los chamos utilicen libros usados por familiares o amigos. Por lo general invierten más en cuadernos y lápices porque si son estudiantes de liceo averiguan todo por Internet”.



La mujer detalló que “todavía existen artículos a precio viejo”, lo que ayuda a los representantes a disminuir un poco el impacto en sus bolsillo. “Cosas como paletas de madera, pinturas de cerámica y pinceles aún están accesibles”.



Preocupación

La cara de Ana Farías cambió totalmente cuando decidió hacer un recorrido por las tiendas en busca de los uniformes y artículos escolares para sus dos hijas.



Farías relató que aunque sus dos pequeñas “todavía están en primaria”, el gasto es muy fuerte.



“En mi casa hacemos un sacrificio enorme mi esposo y yo para que los niños estudien, incluso mi suegro y mi cuñada nos ayudan. Mi familia también nos mete la mano, entre todos colaboramos y es la única manera para que a las niñas no les falte nada”.



Otro que miró con preocupación los precios fue Néstor Escalante. El padre de tres pequeños indicó que tuvo que retirar a los niños de un colegio privado por no poder costear las matrículas y los uniformes.



“Si compraba uniformes, útiles y mensualidad, no podíamos comer. Es triste pero tuve que inscribirlos en una escuela pública”.