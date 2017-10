Istúriz se comprometió a no “guarimbear” gestión de Barreto Sira

10:06 AM El excandidato a la Gobernación de Anzoátegui por el Psuv reconoció la victoria de su oponente y lo conminó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente

El Tiempo

Barcelona.- "Nosotros no vamos a guarimbear la gestión de Barreto Sira, vamos a estar allí dispuestos a tenderle la mano, porque antes de lo político está el bienestar del pueblo anzoatiguense”.

Así lo indicó el excandidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a la Gobernación de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, durante un acto con el capítulo Anzoátegui del Estado Mayor de la Revolución, en el que reconoció el triunfo de su oponente.

Istúriz sostuvo que lo primero que hizo, luego de escuchar los resultados emitidos por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, fue llamar a Antonio Barreto Sira, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, para felicitarlo por su victoria.

“Las victorias y derrotas forman parte de la democracia. Este acto no es más que el reconocimiento a la victoria de Barreto Sira, yo soy un hombre democrático y esta situación la he vivido en varias oportunidades, frente a otros camaradas y les he reconocido su triunfo”.

Ante la ANC

Aseveró que espera ver al gobernador electo juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como ente que emana del Poder Popular.

En el caso de que Barreto Sira decida no ir a la ANC, Istúriz no negó ni afirmó que en la entidad se designe la figura de “Protector del Estado”, tal como ocurrió en Zulia, Lara y Miranda, cuando los resultados fueron adversos al chavismo.

“Yo soy hombre de leyes y no de amenazar, somos hombres de diálogo. La Constituyente emana del pueblo y nosotros, como poderes públicos que somos, debemos regirnos por ella, por eso espero que Barreto se juramente”.

El exmandatario regional indicó que ya se está coordinando la comisión de enlace entre el gobernador Nelson Moreno y el equipo de Barreto Sira para la transición.

Interrogado sobre cuál pudo haber sido la falla en la maquinaria 4x4 que habían formado para el pasado proceso comicial, Istúriz, con una sonrisa, solo se limitó a decir: “Nos faltaron unos cuantos votos, eso fue todo”.